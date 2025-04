Secunet Security Networks - Aktie im Rampenlicht - 17.04.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Secunet Security Networks einen Gewinn von +63,35 % verbuchen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks hat einen besseren Jahresstart verzeichnet als ein Jahr zuvor. Im ersten Quartal zog der Umsatz laut vorläufigen Daten vom Donnerstag um über ein Drittel auf 78,3 Millionen Euro an, wie die …

Die secunet Security Networks AG startet mit einem Umsatzsprung von 35,9 % dynamisch ins Jahr 2025 und bestätigt ihre optimistische Jahresprognose.

In a remarkable financial turnaround, secunet Security Networks AG has unveiled a robust revenue surge for Q1 2025. The company reported a striking 35.9% increase, reaching EUR 78.3 million. This growth was mirrored in their EBIT, which climbed from …