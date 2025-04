Sanoculis erhält CE Mark für MINT®-Produkt zur Behandlung des Grünen Stars (Glaukom)

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Sanoculis Ltd., ein Unternehmen, das sich

auf Technologien für medizinische Geräte für die Augenheilkunde spezialisiert

hat, gab heute bekannt, dass es für sein Produkt MINT®

(https://youtu.be/l6J2gYh6mg4) (Minimal Invasive Nasale Trabekulostomie) - eine

innovative, stentfreie Technologieplattform für die Behandlung erwachsener

Patienten, die sich einer Glaukomwinkeloperation unterziehen müssen - die CE

Mark gemäß der Medizinprodukteverordnung (MDR) in der Europäischen Union (EU)

erhalten hat.



MINT® verwendet eine einzigartige mechanische, halbautomatische

Trepanationstechnologie mit einem Spitzendurchmesser von 0,14 mm, um präzise

Öffnungen im pigmentierten Trabekelwerk zu schaffen. Dieser stentfreie Ansatz

soll den Behandlungsstandard verbessern, indem er eine weniger invasive,

effektivere Behandlungsoption für Glaukompatienten bietet.





"MINT® stellt eine wesentliche Veränderung auf dem Gebiet der minimal-invasiven

Glaukomchirurgie (MIGS) dar, die das Potenzial hat, die Ergebnisse für die

Patienten zu verbessern und den Behandlungsstandard zu erhöhen", sagte Nir

Israeli, Mitbegründer und CEO von Sanoculis. "Die klinischen Daten unserer

prospektiven, einarmigen Studie mit einer Nachbeobachtungszeit von zwei Jahren

deuten darauf hin, dass MINT® sowohl sicher als auch wirksam den Augeninnendruck

(IOP) senkt und gleichzeitig den Bedarf an Glaukom-Medikamenten reduziert."



Sanoculis plant eine selektive Markteinführung der MINT®-Technologie noch in

diesem Jahr.



Über Glaucoma



Glaucoma betrifft 76 Millionen Menschen weltweit - eine Zahl, die bis 2040 auf

112 Millionen ansteigen soll - und ist weltweit die zweithäufigste Ursache für

irreversible Erblindung. Die meisten Formen des Glaukoms sind chronisch und

führen, wenn sie unerkannt oder unbehandelt bleiben, zu einem irreversiblen

Sehverlust. Frühzeitige Erkennung und Behandlung sind entscheidend für den

Schutz vor Sehkraftverlust, der eintritt, wenn sich der Sehnerv verschlechtert

und zu einem fortschreitenden Verlust des Gesichtsfelds führt. Die Senkung des

Augeninnendrucks und die Verringerung des Fortschreitens des Gesichtsfeldes sind

derzeit die einzigen bewährten Behandlungsmethoden für das Glaukom. Das

derzeitige Behandlungsparadigma beginnt in der Regel mit topischen Augentropfen

und kann mit einer Lasertherapie oder einer minimalinvasiven Glaukomchirurgie

(MIGS) fortgesetzt werden, bevor eine traditionelle, invasivere

Filtrationsoperation durchgeführt wird.



Über Sanoculis



Sanoculis Ltd. ist ein Unternehmen, das sich auf Technologien für

ophthalmologische Medizinprodukte spezialisiert hat. Sanoculis hat proprietäre,

stentlose, minimal-invasive Lösungen für die Durchführung von Sklerostomie und

Trabekulostomie bei Glaukom-Winkeloperationen entwickelt. Das Unternehmen hat es

sich zur Aufgabe gemacht, innovative, stentfreie Technologieplattformen zu

entwickeln, die den Behandlungsstandard verbessern und die Ergebnisse für

Glaukompatienten erhöhen.



Kontakt:



Elad Shalev

VP of Global Marketing and Sales

elad@sanoculis.com+972509827282

