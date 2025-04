UBS stuft H&M auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 149 auf 142 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem schwedischen Textilkonzern habe sich die erhoffte Umsatzende als fragil erwiesen, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei das Unternehmen in seinem zweitgrößten Markt Vereinigte Staaten schwach positioniert. Damit sei H&M von den US-Importzöllen und einer damit verbundenen, möglichen weltweiten Rezession im Branchenvergleich am stärkten betroffen./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 03:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2025 / 03:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,68 % und einem Kurs von 12,66EUR auf Tradegate (17. April 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sreedhar Mahamkali

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 142

Kursziel alt: 149

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m