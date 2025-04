CCCC fördert die Konnektivität zwischen China und ASEAN durch kulturellen Austausch und regionale Projekte KUALA LUMPUR, Malaysia, 17. April 2025 /PRNewswire/ - Das Folgende ist ein Bericht von Xinhuanet: Am 11. April 2025 fand in Kuala Lumpur, Malaysia, das China-ASEAN Media and Think Tank Forum zum Thema „Strengthening ASEAN-China Cooperation" statt. …