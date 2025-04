Dax lässt nach - Bankenverband rät nach Leitzinssenkung zu Pause

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 21.206 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start rutsche der Dax schnell ins Minus und verharrte dort im weiteren Verlauf.



"Die EZB hat wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte abgesenkt und damit den Markterwartung entsprochen", erklärte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die EZB-Banker weisen in einer ersten Stellungnahme darauf hin, dass man die disinflationären Entwicklungen weiter auf einem guten Weg sieht, dennoch Bedenken bei dem weiteren Wachstumspfad der europäischen Konjunktur hat. Die Handelsspannungen mit den USA und China und die damit verbundenen gestiegenen Unsicherheiten können das Vertrauen in die Wirtschaft belasten." Die EZB werde "weiterhin auf Sicht fliegen und auf entsprechende Gegebenheiten mit geld- und zinsmarktpolitischen Maßnahmen antworten", so Lipkow.





