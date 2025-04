Siemens Energy und Evotec glänzen: DAX und MDAX im Aufwind, Dow Jones schwächelt

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen und amerikanischen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,42% und steht aktuell bei 21.182,91 Punkten. Der MDAX zeigt eine stärkere positive Tendenz mit einem Plus von 0,82% und erreicht 27.153,07 Punkte. Auch der SDAX legt leicht zu und notiert mit einem Zuwachs von 0,23% bei 15.097,57 Punkten. Im Gegensatz dazu verzeichnet der TecDAX einen Rückgang von 0,27% und steht bei 3.412,87 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Dow Jones Industrial Average fällt um 1,20% und notiert bei 39.160,06 Punkten, was auf eine schwächere Performance hinweist. Im Gegensatz dazu kann der S&P 500 einen leichten Anstieg von 0,32% verzeichnen und steht bei 5.287,65 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes überwiegend im Plus liegen, während die amerikanischen Indizes eine uneinheitliche Entwicklung aufweisen, mit einem deutlichen Rückgang beim Dow Jones und einem leichten Anstieg beim S&P 500.Siemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 10.01% an, gefolgt von Porsche Holding SE mit 1.29% und Vonovia, das um 1.21% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichneten Sartorius Vz.und SAP einen Rückgang von jeweils -2.80%, während Fresenius Medical Care mit einem Minus von -5.71% den größten Verlust im DAX hinnehmen musste.Im MDAX sticht Evotec mit einem beeindruckenden Plus von 10.79% hervor, gefolgt von PUMA mit 4.11% und Nordex, das um 2.71% zulegte.Die Flopwerte im MDAX umfassen HENSOLDT mit -1.94%, Carl Zeiss Meditec mit -2.17% und Delivery Hero, das um -2.88% fiel.Im SDAX führt Secunet Security Networks mit einem Anstieg von 5.57%, gefolgt von CECONOMY mit 2.71% und Schaeffler, das um 2.52% zulegte.Die Flopwerte im SDAX sind SMA Solar Technology mit -2.54%, Friedrich Vorwerk Group mit -2.77% und Verbio, das um -2.90% fiel.Im TecDAX ist Evotec erneut mit 10.79% der Spitzenreiter, gefolgt von Nordex mit 2.71% und IONOS Group, das um 0.72% zulegte.Die TecDAX-Flopwerte umfassen Carl Zeiss Meditec mit -2.17%, Sartorius Vz. und SAP, die beide um -2.80% fielen.Im Dow Jones führt Chevron Corporation mit einem Anstieg von 2.94%, gefolgt von The Home Depot mit 2.65% und Walt Disney, das um 2.56% zulegte.Die Flopwerte im Dow Jones sind Amgen mit -2.64%, NVIDIA mit -3.62% und Unitedhealth Group, die mit einem dramatischen Rückgang von -22.26% den größten Verlust verzeichnete.Im S&P 500 sticht Eli Lilly mit einem Anstieg von 14.49% hervor, gefolgt von Fidelity National Information Services mit 7.09% und Dollar Tree, das um 6.17% zulegte.Die Flopwerte im S&P 500 umfassen NVIDIA mit -3.62%, Super Micro Computer mit -3.79% und Marsh & McLennan Cos, die um -4.56% fielen.