Leitindex ATX etwas tiefer ins Osterwochenende

Die EZB verringerte den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent. Präsidentin Christine Lagarde sprach von "außergewöhnlich hoher Unsicherheit". Hinweise auf den künftigen Zinskurs vermied sie wie üblich.

Ökonomen sahen jedoch Anzeichen, die tendenziell für weitere Lockerungen sprechen. So sei im Statement der Passus gestrichen worden, wonach die Geldpolitik als "spürbar weniger restriktiv" bezeichnet wurde, merkten die Experten der Helaba an. Mark Wall von der Deutschen Bank zufolge werde in der Beschreibung der Situation mit "außergewöhnlich" hoher Unsicherheit eine Offenheit für eine weitere geldpolitische Lockerung impliziert, sofern der Handelsschock anhalte und sich in den Daten bestätige.

Bei den Wiener Einzelwerten fiel die Meldungslage am letzten Handelstag der Karwoche mager aus. Unter den ATX-Schwergewichten verloren Erste Group 1,5 Prozent. OMV , Bawag und Verbund legten bis zu 0,7 Prozent zu.

Andritz gewannen 0,3 Prozent auf 53,00 Euro. Analyst Nicolas Kneip von der Wiener Privatbank reduzierte sein Kursziel zwar leicht auf 75,5 Euro, bekräftigte jedoch seine Kaufempfehlung. Die Entwicklung der Auftragseingänge sei sehr ermutigend und zeige das große Potenzial für die kommenden Jahre, so Kneip.

Bauwerte gaben im Einklang mit dem europäischen Sektor nach. Strabag und Porr zollten der jüngsten Erholungsrally Tribut und gaben 2,8 beziehungsweise 3,6 Prozent ab./spa/sto/APA/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 53,45 auf Tradegate (17. April 2025, 18:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um -4,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,02 %. Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 14,18 Mrd.. OMV zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,2600 %.