wO User zu Tesla nach US-Zöllen: "Es wird ein Salamischeibchen-Niedergang!"

Die, von Donald Trump am Tag der Befreiung verhängten Einfuhrzölle und die chinesische Gegenreaktion setzen die Tesla Aktie weiterhin unter Druck. Am Montag, dem 14.04 bildete der Kurs sogar das gefürchtete "Todeskreuz" heraus, welches von Chartanalysten als deutlich bärisches Signal gewertet wird. Auf über 400 Beiträgen seit Montag diskutierten die wO-User daraufhin über die Zukunft von Tesla Inc.. Hier einige Stimmen zur aktuellen Lage des nicht mehr ganz so angesagten E-Auto Herstellers aus dem Tesla-Thread im wallstreetONLINE Forum:

Experialist: "TSLA ist aus fundamentalen Gründen gefallen, nicht wegen der Zölle. Da hätten sie gegenüber anderen wegen des höheren local content ja immer noch Wettbewerbsvorteile gehabt. Verkaufszahlen und Qualitätsvorsprung des Wettbewerbs sprechen eine klare Sprache, was die Zukunft betrifft. Bei einer Zollabsolution durch Donald Trump (was sagt dazu eigentlich das Wettbewerbsrecht, oder habe ich dessen Abschaffung verpasst?) wird es sicher nochmal einen Kurs-Schluckauf geben. Aber längerfristig wird das TSLA alles m.E. nicht helfen."

darauf xwin: "Und warum ist Tesla dann gestern überdurchschnittlich gestiegen? Auch nicht wegen der Zölle?"

darauf summerrain: "Tesla mit gestrigen starken Short-Squeeze. Starke ca. + 22% Kursgewinn. Vermutlich eine technische Gegenreaktion. Ausgelöst durch Trump. Das hat schon mafiöse Züge ansich. Erpresser und Manipulator vereint. Sorry, ein seriöser Staatsmann handelt anders.

Trump setzt noch einen drauf. 125% Chinazölle. Nicht gut für Tesla und Apple. Sollte das so weiter gehen, dann mündet Trumps Handeln in eine tiefe Rezession. Ähnlich wie die Weltwirtschaftskrise 1929.

Ja, Trump gab einen Zollaufschub. Aber es handelt sich nicht um ein Strategiewechsel. Wenn man überhaupt von einer Strategie sprechen kann. Somit hat sich die Tesla- Lage nicht geändert.

Ich hoffe sehr, dass die Amis so schnell wie möglich extrem finanzielle Schmerzen erleiden, um den Druck auf Trump zu erhöhen und diesen Mafiösi aus dem Amt jagen. So bleibt nur zu sagen, Tesla weiter short."

darauf druidej: "Was ich am gestrigen Short-Squeeze nicht nachvollziehen kann: Tesla-Bullen interpretieren alles immer Pro-Tesla, auch wenn es sich widerspricht. Bei Zöllen gegen Kanada, Mexico und Europa leiden alle anderen Autobauer, Tesla nur wenig. Werden diese Zölle für 90 Tage auf 10% begrenzt, steigt Tesla überproportional. Gleichzeitig eskaliert der Zollkrieg USA-China. Welche Absatzmärkte sind nochmal die wichtigsten für Tesla? Die Kursbewegungen sind einfach sehr sehr irrational. Was feiert der Markt Trumps 90-Tage-Gedenkpause so enthusiastisch? Alle US-Zölle (bis auf die gegen Putins Russland) stehen bei mindestens 10%, die gegen Stahl und Aluminium höher, Extra-Zölle gegen Pharma sind angekündigt. Nach 90 Tagen wird es dann weiter zollaufwärts gehen. Wenn es überhaupt so lange dauert, Trump kann man ja nichts glauben."

Kursrutschi: "Das Tesla Phänomen - Die Erklärung: Für normale Menschen ist nicht erklärbar, warum es einige Wenige gibt die dem Tesla-Kult verfallen. Analyst "Kursrutschi" versucht die obskuren Beweggründe zu erforschen. Hier das Resultat:

Der Teslamist ist ein Idealist im Sinne Platons. Wichtig ist ihm der reine Gedanke, dieser ist zeitlos, unzerstörbar weil metaphysisch.

Nein, es geht ihm nicht um irdische Dinge oder Realitäten, wie Kosten, Ladezeiten oder Reichweiten. Es geht ihm nur um die reine Idee - die Verbrenner in die ewige Verdammnis zu werfen, die Hoffnung auf einem Leben mit Freunden auf dem Mars, die Hoffnung auf ein autonomes Fahren, das Gute, Wahre und Schöne. Diese Sehnsucht nach dem "Ur-Elon" währt ewig.

Manche mögen auch diese Geisteshaltung als Masochismus bezeichnen. Das erklärt auch, warum die Teslamisten so unglaublich leidensfähig sind. Sie ertragen dabei geduldig zynischen Spott und HODELN ihre Ablasscheine auch noch nach dem totalen Absturz unbeirrt weiter."

Benjamin3456: "Nicht das die beiden Uraltmodelle ins Gewicht fallen: Tesla suspends taking new orders for Model S and Model X on Chinese website

Quelle: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-… und https://www.investing.com/news/stock-market-news/tesla-suspe…"

darauf GAP-Minder: Eigentlich fährt Tesla eine Ein-Modell-Strategie. Das beliebte und erfolgreiche Modell Y bringt den mit Abstand größten Teil der Umsätze und Gewinne im Automobilbereich. Problematisch wird es, wenn das in China schwächelt (ist bisher noch nicht der Fall, könnte aber durch den Zollwahnsinn ausgelöst werden, wenn Käufer amerikanische Produkte meiden) und im Rest der Welt bessere Autos für mehr Wettbewerb sorgen. Hier könnten BYD, VW, Mercedes mit dem neuen CLA usw. bald für ungemütliche Verhältnisse für Tesla sorgen. Das kratzt aus meiner Sicht ganz gewaltig an der Wachstumsstory; Tesla kann froh sein, wenn ihre Verkaufszahlen nur im einstelligen Prozentbereich zurückgehen."

Knatter2000: "China erhöht Zölle auf US-Importe auf 125 Prozent! China kontert die jüngsten Zollaufschläge der USA. Nach Angaben des Finanzministeriums in Peking werden ab Samstag 125 Prozent auf US-Waren fällig. Zuletzt lagen die Zölle bei 84 Prozent. https://www.tagesschau.de/eilmeldung/eilmeldung-8548.html"

darauf Summerrain: "Die Chinesen geben nicht nach. Trump lenkt auch nicht ein. US-Defizit ist weiter angestiegen. Somit wird sich der Handelskrieg extrem ausweiten. keine guten Vorzeichen für die Börsen und Tesla."

DipSeek: "Über Tesla kreisen die Geier der Wall Street: Die Aktie zieht Leerverkäufer magisch an. So drastisch formuliert Index-Radar und gibt eine Schätzung des Kursverlaufs bis Mitte Mai ab, die im Mittel auf 275,36 $ führt. Ich finde es immer wieder erstaunlich, mit welchem Selbstbewusstsein es Analysten angesichts des erratischen Verhaltens von Trump wagen, irgendwelche Prognosen mit 5-stelliger Genauigkeit abzugeben."

Der Tscheche: "Die Marktstellung von Tesla ist nach wie vor unfassbar gut mit 43,5% Marktanteil. Durch die Zölle, die für China schon seit letztem Herbst bei 100% lagen, wird Tesla zusätzlich geschützt, denn kein anderer größerer Hersteller wird für den US-Markt so wenig davon getroffen wie Tesla. Über gegenteilige Belege freue ich mich sehr.

Schön für uns Bären, dass Tesla in Q1 trotzdem Federn gelassen hat und zwar nicht nur beim Marktanteil, sondern auch beim Volumen. Anders als in China und Europa, wo es ganz eindeutig rosig aussieht aus Bärensicht, finde ich die USA aber spannend und freue mich über jeden Wettbewerber, der hier trotz aller Widrigkeiten Erfolge verbucht."

RandomGambler1: "Was kommt jetzt auf Tesla zu, wenn denn die volatile Kursphase vorbei ist ?

Es wird ein Salamischeibchen-Niedergang, ganz sicher, ... es sei denn, Trump und Xi schließen beide Tesla von Zöllen aus. Nee, geht auch nicht, weil die Zulieferketten so komplex sind, das würde man nicht raffen."

GAP-Minder: "Der Tesla GD50 fällt heute unter die GD200, das ist das sogenannte Todeskreuz. Alle, die sich der Chartanalyse bedienen, werden sich Zukäufe jetzt sehr gut überlegen. Und fundamental sieht es ja auch nicht gerade rosig aus..."

darauf summerrain: "Nun ja, die Entscheidung naht, wenn tatsächlich die Todeskreuze im S&P , Nasdaq, DJ nachhaltig aktiviert werden, dann kann sich dem Tesla nicht entziehen. Mit einem Ruck geht es weiter abwärts. So die Theorie. Schauen wir, wie es kommen wird."

BVBMeister16: "Mann, wie das nervt, diese katastrophen Aktie ist ja noch immer über 200. Wie ein Boxer der stehend KO ist und nicht umfallen will. Hoffentlich wird die Quartalsmeldung die letzte Runde für den Murkser.🤬"

GAP-Minder: "Medien berichten heute, dass Tesla aufgrund von Zöllen seine Produktion des Robotaxi und des Trucks nicht werde aufnehmen können. Was denkt Ihr: hat Musk hier einen Vorwand gefunden, warum es leider nicht geht? Nicht er ist schuld, sondern die Zölle? Ich glaube ihm kein Wort…Und wenn die Zölle hinderlich bei der Produktion neuer Modelle sind, was ist dann mit den aktuellen Autos? Müsste es da nicht ähnliche Probleme geben? Wer mehr davon versteht als ich, darf mich gerne informieren. Und natürlich nicht nur mich…"

darauf kiev_broker: "Erst gehen die Kunden weg - jetzt bleiben auch noch die Produkte aus - ist ja echt ein Schnapper für 700 Mrd."

darauf Experialist: "Musk will, dass die Zölle verschwinden, auf diese Weise übt er Druck aus. Und es funktioniert ja, sein Kumpel DJT hat bereits Ausnahmen für Autos angekündigt. In Kürze ist alles wieder gut. D.h., so gut es für TSLA derzeit halt sein kann. Neue Gründe finden sich dann sicher auch wieder."

Kiev_Broker: "Wenn man sich die Nachrichten anschaut - fast nur negatives: weniger Autos in Californien - weniger in Österreich - nur mal so von gestern und heute. Dann Produktuionsverschiebung wegen Zoll auf China Produkten - da fällt es schwer zu glauben das die jetzige Produktion davon nicht betroffen sein sollte. Es dürfte ein sehr schweres Jahr für Tesla werden und was macht Tesla eigentlich zu einem Tech Konzern, mit der entsprechenden Bewertung?"

Autor: Hardy Schilling, Head of Community