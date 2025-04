MedMira Inc. und Lovell kündigen Partnerschaft an, um den Zugang zum Reveal G4 HIV-1/2-Schnelltest für VA und Verteidigungsministerium zu verbessern

Der Reveal G4 HIV-1/2-Antikörper-Schnelltest (Reveal G4 HIV) ist der schnellste HIV-Schnelltest der Welt. Basierend auf der patentierten Rapid Vertical Flow Technology von MedMira bietet der Reveal G4 HIV eine einfache Testlösung mit sofortigen Ergebnissen, die nicht verblasst sind. Damit bietet er die beste Schnelltestlösung, die seit 2004 von der FDA zugelassen ist. Der Reveal G4 HIV wird in drei praktischen Formaten angeboten (Point-of-Care-Fingerstich-Vollblut, Laborformat Serum/Plasma und Venenpunktion-Vollblut), so dass er in jedem Gesundheitsbereich eingesetzt werden kann, ohne dass Zeitmessgeräte erforderlich sind. Mit seiner einzigartigen integrierten Verfahrens- und Reagenzienkontrolllinie kann der Anwender sicher sein, dass jeder Test korrekt durchgeführt wurde.

Ein einzigartiges Merkmal der patentierten Technologie von MedMira ist die Beseitigung des Prozonen-Effekts (Hakeneffekt), ein bekanntes Problem bei herkömmlichen serologischen Tests, bei denen eine hohe Konzentration von Antikörpern zu falsch-negativen Ergebnissen führen kann. Die Technologie von MedMira vermeidet dies, indem sie sicherstellt, dass die Antikörperbindung in einer kontrollierten, lokal begrenzten Umgebung stattfindet, während überschüssige Antikörper weggespült werden. Das Ergebnis ist ein hochpräziser Test, der in einem breiten Spektrum von Antikörperspiegeln zuverlässig funktioniert.

Als SDVOSB-Anbieter von MedMira freut sich Lovell, dieses Produkt den Gesundheitsdienstleistern auf Bundesebene anbieten zu können. MedMira ist jetzt über den Federal Supply Schedule (FSS) des Department of Veterans Affairs, GSA Advantage, den Electronic Catalog (ECAT) der Defense Logistics Agency und das Distribution and Pricing Agreement (DAPA) des Department of Defense erhältlich. Die Auflistung von Produkten in Lovell-Verträgen rationalisiert den Beschaffungsprozess und hilft den Behörden, ihre SDVOSB-Beschaffungsziele zu erreichen.

