Ein globaler Workshop zur Förderung erstklassiger Fachkräfte für die Industrie

Am 1. Dezember 2024 startete XCMG ein Schulungsprogramm für Servicetechniker in Indonesien. Über 30 Studierende haben am College einen einmonatigen Kurs über den Betrieb von Muldenkippern und Baggern im Bergbau abgeschlossen und dabei Zertifikate als Facharbeiter auf mittlerem Niveau erworben.

XUZHOU, China, 17. April 2025 /PRNewswire/ -- XCMG Technician College (das College), die Berufsschule des führenden Baumaschinenherstellers XCMG Machinery („XCMG", 000425.SZ), hat ein Anerkennungsschreiben von seinem indonesischen Händler PT. Global Machine Tools (GMT) erhalten, in dem er XCMG für sein innovatives System zur Schulung von Servicetechnikern auf internationaler Ebene sehr lobte und dessen Effektivität bei der Verbesserung von technischem Fachwissen und Servicefähigkeiten in der Region hervorhob.

„Das XCMG Technician College hat sich zum Ziel gesetzt, die Ausbildung lokaler Talente im Einklang mit der globalen Strategie von XCMG zu fördern. Unsere Elite-Fachleute unterstützen die Gruppe und ihre Partner, indem sie den Kunden helfen, ihre Maschinen effizienter zu betreiben und die verschiedenen technischen Anforderungen zu erfüllen, um die Transformation der Baumaschinenindustrie voranzutreiben", sagte Kong Xiaohui, stellvertretender Dekan des XCMG Technician College.

Angesichts der rasanten Urbanisierung in Schwellenländern und der Überholung der veralteten Infrastruktur in Industrieländern ist die Förderung von internationalen Talenten für die Erbringung erstklassiger Dienstleistungen und den Aufstieg der Branche in die globale High-End-Wertschöpfungskette unerlässlich geworden.

Das College hat Programme eingeführt, um Fachkräfte mit Kompetenzen auszubilden, die internationalen Standards entsprechen. Die mehr als 20 internationalen Ausbildungsprogramme erstrecken sich mittlerweile auf 25 Länder der Belt and Road Initiative und befähigen mehr als 3.000 Talente, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Das Ausbildungsprogramm für junge Techniker „Blue Sea Elite", das im August 2021 in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer Erfurt (IHK) und dem Bildungszentrum Erfurt in Deutschland gestartet wurde, hat bisher über 400 Schüler in 13 Klassen ausgebildet;

in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer Erfurt (IHK) und dem Bildungszentrum Erfurt in Deutschland gestartet wurde, hat bisher über 400 Schüler in 13 Klassen ausgebildet; Das Programm für Service-Ingenieure im Ausland hat seit 2021 mehr als 400 Talente für das globale Geschäft qualifiziert;

Das Programm für Delivery Manager und Produktmanager im Ausland unterstützt seit Januar 2025 über 300 Personen.

Im Jahr 2022 reisten Lehrkräfte des XCMG Technician College für ein sechsmonatiges Schulungsprojekt im Großkundenservice nach Gabun, Afrika, um ihr Wissen über 22 Baumaschinenprodukte anhand von fast 40 dafür entwickelten Kursmaterialien zu vermitteln.

„Durch dieses Programm haben wir die chinesischen Standards für berufliche Qualifikationen kennengelernt, die wir mit anderen Hochschulen und Studenten teilen können, um den Arbeitern in Gabun zu helfen, ihre Fähigkeiten zu verbessern und die Ausrüstung effektiver zu bedienen", sagte Kassa Barnabe, ein Lehrer an der Masuku University of Science and Technology.

Im Februar eröffnete XCMG die erste Ausbildungsstätte für Maschinenbauer in China, die sich mit der Bewertung beruflicher Fähigkeiten befasst, um die globale Talentförderung voranzutreiben, „chinesische Erfahrungen" weltweit zu vermitteln und globale Talente zu fördern.

