Rhino Rescue gründet europäisches Büro in Italien, um die regionale Präsenz zu stärken

NOVARA, Italien, 17. April 2025 /PRNewswire/ -- Rhino Rescue, ein globaler Anbieter von Notfallmedizinlösungen, gab heute die offizielle Eröffnung seiner europäischen Niederlassung in Novara, Italien, bekannt. Dies ist ein wichtiger Schritt in seinem Bestreben, den schnell wachsenden europäischen Markt besser bedienen zu können. Das neue Büro wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Aktivitäten zu lokalisieren, die Reaktionsfähigkeit gegenüber den Kunden zu verbessern und qualitativ hochwertigere Dienstleistungen in der gesamten Region anzubieten.

Das Büro befindet sich in strategisch günstiger Lage in Novara, einem wichtigen Logistikzentrum an der Hauptverkehrsachse Italiens, die Mailand, Turin, Genua und die Schweiz verbindet, und ist so positioniert, dass es sowohl die betriebliche Effizienz als auch die regionale Reichweite unterstützt.