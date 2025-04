Börsen Update USA - 17.04. - Dow Jones schwach -0,77 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:55) bei 39.329,86 PKT und fällt um -0,77 %.

Top-Werte: Boeing +4,82 %, Johnson & Johnson +4,22 %, Nike (B) +4,16 %, Chevron Corporation +3,75 %, Walt Disney +3,70 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -22,60 %, Amgen -1,96 %, NVIDIA -1,08 %, Salesforce -0,65 %, Amazon +0,03 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:52) bei 18.316,45 PKT und steigt um +0,40 %.

Top-Werte: Diamondback Energy +7,61 %, Old Dominion Freight Line +5,21 %, AppLovin Registered (A) +4,14 %, American Electric Power +3,79 %, The Trade Desk Registered (A) +3,64 %

Flop-Werte: Amgen -1,96 %, Workday (A) -1,94 %, Axon Enterprise -1,46 %, NVIDIA -1,08 %, Broadcom -0,93 %

Der S&P 500 steht bei 5.310,92 PKT und gewinnt bisher +0,76 %.

Top-Werte: Eli Lilly +16,22 %, Fidelity National Information Services +10,12 %, Dollar Tree +8,29 %, Diamondback Energy +7,61 %, Halliburton +5,93 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -22,60 %, Global Payments -14,69 %, Snap-On -7,36 %, Humana -6,32 %, Insulet -3,38 %