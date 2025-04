Boeing - Aktie im Rampenlicht - 17.04.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Boeing in den letzten drei Monaten Verluste von -15,03 % verkraften.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,77 % geändert.

In unserer Live-Schalte „Calling USA“ ins Silicon Valley geht es heute um besonders spannende Entwicklungen bei den Unternehmen. Zudem artet der Zollstreit zu einem schweren Handelskonflikt aus, was die Ausrichtung so mancher Unternehmen infrage stellt. Wir gehen der Frage nach, wie stark zum Beispiel die Zölle Tesla treffen. Wie sieht die Zukunft des Unternehmens aus? Zudem hinterfragen wir, was die verschärften Exportkontrollen für Nvidia bedeuten und warum bei Boeing neue Maschinen teils am Boden bleiben dürften. Des Weiteren beleuchten wir den iPhone-Absatz im ersten Quartal und diskutieren über anstehende Quartalsergebnisse. Intuitive Surgical und LAM Research legen kommende Woche Ertragszahlen vor. Und welche Chip-Aktien zählen zu den Top-Empfehlungen der Analysten? News gibt es außerdem von Lucid, Lyft, HPE und Kraken.