USA unter Trump: Bald Bananenrepublik ohne Bananen?

Nicht zuletzt der scharfe Angriff von Donald Trump auf Fed-Chef Jerome Powell gilt vielen Beobachtern als Zeichen dafür, dass die USA unter Trump auf dem Weg zu einer Bananenrepublik seien (nur ohne Bananen). Fakt ist: ein Post auf Trumps Plattform Truth Social kann Dinge von einer Sekunde auf die andere komplett verändern - und schaffen damit eine Welt, in der rein gar nichts mehr planbar ist. Diese Unsicherheit ist für die Wirtschaft das Problem schlechthin. Im Ausland sinkt das Vertrauen in den Staat USA durch Trump rapide. Das ist ein Image-Schaden, der - selbst wenn der US-Präsident ab morgen den Handelskrieg stoppen würde - lange nicht zu beheben sein wird. Faktisch braucht Trump jetzt dringend irgendwelche "Deals", um vermeintlich belegen zu können, dass seine Zölle wirken. Aber die Zeit läuft Trump an vielen Fronten davon - das Spiel kann er daher nicht gewinnen, sonddern nur einigermaßen gesichtswahrend verlieren. All das ist eine Form des Wahnsinns - aber der Wahnsinn hat auch in Europa eine festen Platz..

Hinweise aus Video:

