KI-gestütztes Wohnen auf der 137. Canton Fair vorgestellt

In der Product Zone präsentieren große Home-Tech-Marken KI-gestützte Lösungen in groß angelegten Exponaten.

GUANGZHOU, China, 17. April 2025 /PRNewswire/ -- Vom 15. bis 19. April findet die erste Phase der 137. China Import and Export Fair (Canton Fair) statt, einer der weltweit größten Handelsmessen, auf der die mit Spannung erwarteten Bereiche für Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik und Informationsprodukte präsentiert werden. Die Smart Life Product Zone spiegelt die zunehmende Integration von KI in den Alltag wider. Die teilnehmenden Marken präsentieren intelligente Lösungen, die Komfort, Konnektivität und Benutzererfahrung verbessern sollen.

Unter dem Motto „AI Your Life" demonstriert Hisense, wie seine ConnectLife-Plattform eine nahtlose Verwaltung des Smart Home ermöglicht. Die Produktpalette umfasst KI-Kühlschränke, die den Vorrat an Lebensmitteln überwachen, einen KI-gestützten Gerichteplaner, der Rezepte erstellt und diese direkt an den Backofen sendet, sowie Geschirrspüler, die automatisch den optimalen Reinigungsmodus auswählen. Im Wohnzimmer dienen Smart-TVs als Steuerzentrale, Klimaanlagen passen den Luftstrom an die Position des Benutzers an, und die Integration von Touchscreens sorgt für eine einheitliche Benutzeroberfläche.

Haier stellt eine Reihe von KI-gesteuerten Geräten vor, darunter einen Kühlschrank mit dem KI-Modell DeepSeek. Das System kann Fragen zur Ernährung beantworten, Rezepte vorschlagen und sich mit anderen Geräten für ein effizientes Küchenmanagement abstimmen. Weitere Produkte wie Waschmaschinen und Klimaanlagen nutzen KI, um die Reinigungsleistung und den persönlichen Komfort zu verbessern.

Changhong präsentiert eine immersive, szenariobasierte Darstellung seiner KI-gestützten Heimlösungen. Der Aufbau umfasst KI-Fernseher, Klimaanlagen, Kühlschränke und intelligente Wäschesysteme und veranschaulicht, wie KI in verschiedene Haushaltsumgebungen integriert werden kann, um die Interaktion zu optimieren und den Alltag zu verbessern.

Im Bereich der tragbaren Technologie zieht die AR-Brille von Rokid aufgrund ihres leichten Designs und ihrer fortschrittlichen Funktionalität die Aufmerksamkeit auf sich. Mit einem Gewicht von nur 49 Gramm verfügt die Brille über eine einstellbare Dioptrienzahl und ein KI-System, das holografische Projektionen, Echtzeitübersetzungen, Objekterkennung, Teleprompter-Funktionen und interaktive Frage-Antwort-Runden unterstützt und damit ihren Nutzen in einer Vielzahl von privaten und beruflichen Szenarien erweitert.

KI wird auch bei Wellness-Produkten eingesetzt. Die Zhejiang Haozhonghao Health Products Co., Ltd., Hersteller der Marke iRest, präsentiert einen Massagesessel, der mit einem firmeneigenen System betrieben wird. Der Sessel verfügt über ein KI-Modul, das innerhalb von Sekunden Meridiane und Akupunkturpunkte identifiziert und maßgeschneiderte Massageprogramme sowie Funktionen wie geführte Meditation, KI-Zungendiagnostik und Online-Therapie anbietet.

Angesichts der tiefgreifenden Veränderungen des Alltags durch die Integration künstlicher Intelligenz bleibt die Canton Fair eine leistungsstarke Plattform für chinesische Innovatoren, um mit globalen Einkäufern in Kontakt zu treten, die neuesten Technologien vorzustellen und die Zukunft intelligenter Heimsysteme mitzugestalten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2667431/image.jpg

