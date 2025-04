Onco-Innovations meldet Zusammenarbeit mit Dalton Pharma zur Isotopensynthese der patentierten PNKP-Technologie

Vancouver, Kanada - 17. April 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CSE: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es am 8. April 2025 eine Vereinbarung mit Dalton Pharma Services („Dalton“) über die Auftragssynthese eines schwer markierten Isotops seines exklusiv lizenzierten Polynucleotid-Kinase-3'-Phosphatase-(PNKP)-Inhibitors (die „Technologie“) eingegangen ist. Die Technologie basiert auf einer Nanopartikel-Formulierung eines PNKP-Inhibitors der zweiten Generation, der als Monotherapeutikum das Überleben von Mäusen mit PTEN-defizienten Darmkrebstumoren in einer im Juni 2021 von Forschern der University of Alberta durchgeführten Studie verlängert hat („Studie“).[i] Diese Vereinbarung mit Dalton ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer IND-fähigen Tiermodellforschung, da der markierte Wirkstoff in bevorstehenden ADME-(Absorption, Distribution, Metabolismus und Exkretion)-Studien verwendet werden wird.

Die oben erwähnte Studie beinhaltete die intravenöse Verabreichung des nanopartikelverkapselten A83B4C63 (der PNKP-Inhibitor-Wirkstoff) mit einem Xenograft-Mausmodell mit PTEN-defizientem kolorektalem Karzinom (CRC), was zu einer signifikanten Erhöhung des medianen Überlebens führte. Mäuse, die mit der Nanoformulierung A83B4C63 behandelt wurden, zeigten ein medianes Überleben von 60 Tagen im Vergleich zu 23 Tagen der unbehandelten Kontrollgruppe, was das therapeutische Potenzial von A83B4C63 bei Mäusen mit PTEN-defizientem CRC unterstreicht. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die Technologie die Wirksamkeit von PNKP-Inhibitoren erhöht und gleichzeitig die Auswirkungen auf das umliegende gesunde Gewebe verringert[ii], was sie zu einem vielversprechenden Weg für die Weiterentwicklung von Krebstherapien macht. Die Erhöhung der Überlebensraten ist ein wichtiges Ziel in der Krebsforschung, und der Erfolg der Technologie in dieser Studie zeigt die potenziellen Vorteile von gezielten Nanopartikelsystemen.