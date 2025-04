TAGESVORSCHAU Termine am 18. April 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 18. April 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN - TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 3/25 Feiertag "Karfreitag" AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, DNK, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, …