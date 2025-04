Wie Raytron-Wärmebildtechnik den weltweiten Schutz der Tierwelt unterstützt

YANTAI, China, 18. April 2025 /PRNewswire/ -- Der zunehmende Druck auf die Umwelt, von verschwindenden Lebensräumen über den Klimawandel bis hin zur Wilderei, erhöht den Bedarf an hochmodernen Lösungen zum Schutz der Tierwelt. Da die Wälder schrumpfen, dringen Tiere zunehmend in menschliche Siedlungen ein, was zu gefährlichen Konflikten zwischen Mensch und Tier führt. Naturschützer verlassen sich heute auf Wärmebildkameras für Wildtiere, um diese bei Nacht aufzuspüren, Wilderer zu stoppen und eine sicherere Koexistenz zu fördern.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden erkennen Wärmebildkameras Wärmesignaturen und ermöglichen eine nächtliche, nicht-invasive Tiererkennung rund um die Uhr unabhängig von Licht und Wetter. Im kenianischen Maasai-Mara-Reservat haben die Teams des World Wildlife Fund (WWF) mithilfe der Wärmebildtechnik die Bewegungen der Tiere verfolgt und die illegale Jagd unterbunden. Dies führte zu zahlreichen Verhaftungen und einem drastischen Rückgang der Nashornwilderei seit 2020. Auch die vom Aussterben bedrohte Pantherpopulation in Florida hat sich laut National Geographic von weniger als 100 auf 200 erholt, nachdem Infrarot-Wildkameras mit Nachtsichtfunktion wichtige Daten über ihre nächtlichen Bewegungen lieferten.

An den Fronten gegen die Wilderei: Die Rolle der Wärmetechnik beim Schutz bedrohter Arten

Als führender Innovator auf dem Gebiet der Wärmebildkameras spielt Raytron mit seinen fortschrittlichen Wärmebildsystemen zur Überwachung von Wildtieren und zum Schutz der Umwelt eine entscheidende Rolle. Als im Jahr 2021 eine Herde von 15 asiatischen Elefanten in der chinesischen Provinz Yunnan in Richtung städtische Gebiete wanderte, setzte Raytron mehr als 40 Infrarotkameras zur Verhinderung von Wilderei ein, um diese 15 wandernden Elefanten zu verfolgen und so ihre Sicherheit über 300 Meilen hinweg zu gewährleisten und sowohl die Sicherheit der Tiere als auch der Öffentlichkeit zu schützen.

In der Provinz Gansu ermöglichten von Raytron gespendete Infrarotkameras das schnelle Aufspüren von Wildschweinen, die in landwirtschaftliche Nutzflächen eindrangen, so dass die Behörden proaktiv mit den Eindringlingen umgehen konnten. „Mit der Wärmebildtechnik können wir handeln, bevor es zu einem Konflikt kommt", so ein Raytron-Ingenieur.

Raytrons Engagement für die umweltfreundliche Überwachung der Tierwelt

Raytron nimmt seine unternehmerische Verantwortung wahr, indem es sich seit Jahren für den Einsatz von Infrarot-Wärmebildkameras zum Schutz der Tierwelt einsetzt, was die Artenvielfalt und das ökologische Gleichgewicht fördert. Raytron hat sich der Aufgabe verschrieben, durch kontinuierliche technologische Fortschritte einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. Das Unternehmen wird die multidimensionale Sensortechnologie kontinuierlich weiterentwickeln und intelligente Lösungen zum Schutz der Tierwelt mit Hilfe von KI entwickeln, um ein sichereres Zusammenleben von Mensch und Tier zu fördern.

