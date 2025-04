Entdecken Sie das Wunder von PHOMI econiclay Display (eDisplay) - wo Wände zu 4K-Bildschirmen werden

Das PHOMI eDisplay ist mit der Goldmedaille des 76. Internationalen Nürnberger Erfinderpreis ausgezeichnet worden. Mit Hilfe modernster Technologie wird auf mikroskopischer Ebene ein spezielles optisches Kanalnetz aufgebaut, das es dem von optoelektronischen Materialien erzeugten Licht ermöglicht, sich auf einem vorbestimmten Weg auszubreiten und schließlich durch bestimmte Bereiche des Abdeckmaterials auszutreten, wodurch ein klares und kohärentes Videosignal ausgegeben wird.

Das PHOMI eDisplay ist von econiclay abgeleitet. Die wesentlichen Rohstoffe werden aus anorganischen festen Abfällen gewonnen (z. B. städtische Bauabfälle, Erde, Abfälle aus Stein- und Keramikfabriken, nicht-metallische Abfälle). So wird aus Abfall ein Schatz und Nachhaltigkeit gefördert.

Nahtlose Textur-Display-Fusion

Stellen Sie sich vor, dass sich Fassaden aus Stein, Holz oder Ziegeln auf Knopfdruck in lebendige 4K-Displays verwandeln – und nach dem Ausschalten komplett verschwinden. In Innenräumen werden Wände, Decken und Böden zu dynamischen Leinwänden, die die Grenzen zwischen Architektur und digitaler Kunst aufheben. PHOMI eDisplay fügt sich nahtlos in bestehende Oberflächen ein und sorgt für eine cleane ununterbrochene Ästhetik ohne sperrige externe Bildschirme. Die PHOMI eDisplay-Einheiten sind in den Baustoff selbst integriert, so dass ein Null-Profil-Design entsteht. Von luxuriösen Einzelhandelsgeschäften und Unternehmenslobbys bis hin zu intelligenten Häusern bietet eDisplay eine hochwertige Ästhetik ohne Leistungseinbußen.

Nachhaltigkeit neu definiert

In Kombination mit den eBIPV-Fassaden von PHOMI (eine Erfindung der PHOMI HOLDING) wird eDisplay zu einem Kraftwerk der Effizienz. Zusammen senken sie den externen Stromverbrauch um bis zu 80 % und bieten ein „Display-Generation-Storage"-Ökosystem, das sowohl der Umwelt als auch Ihrer Rentabilität zugutekommt.

Beteiligen Sie sich an der Zukunft der Display-Technologie

Für Händler und Distributoren ist eDisplay nicht nur ein Produkt zum Verkaufen, sondern auch ein Thema, für das sie sich engagieren. Eine Geschichte von Innovation, Nachhaltigkeit und grenzenlosem Potenzial. Wenn Sie mit PHOMI HOLDING zusammenarbeiten, bieten Sie nicht nur eine Display-Lösung an, sondern befähigen Ihre Kunden, Räume zu gestalten, die fesseln, verbinden und Bestand haben.

Sind Sie bereit, Ihr Portfolio zu revolutionieren? Kontaktieren Sie die PHOMI HOLDING unter marketing@phomi.com und entdecken Sie, wie eDisplay Ihr Unternehmen – und die Welt – Pixel für Pixel verändern kann.

Besuchen Sie PHOMI auf der Canton Fair: 23. bis 27. April 2025 | Stand A07, Halle 12.2, Canton Fair Complex, Guangzhou, China

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2666180/PHOMI_eDisplay.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/teaser-der-137-canton-fair-entdecken-sie-das-wunder-von-phomi-econiclay-display-edisplay--wo-wande-zu-4k-bildschirmen-werden-302432311.html