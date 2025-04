BrandPilot AI startet vier aktive Audits und einen Live-Test

Toronto, Ontario--(17. April 2025) – BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF) („BrandPilot“ oder das „Unternehmen“), ein führender Innovator im Bereich KI-gestützter Marketing- und Werbetechnologie, gab heute bekannt, dass vier Unternehmen in der vergangenen Woche Audit-Aufträge mit seiner Plattform begonnen haben und ein fünftes Unternehmen einen Live-Test gestartet hat.

Diese Entwicklung folgt auf die Veröffentlichung des kostenlosen AdAi-Audits des Unternehmens am 24. März, das darauf abzielt, Ineffizienzen in Google-Suchkampagnen zu identifizieren. Das Programm soll Vermarktern helfen, Ineffizienzen in bezahlten Suchkampagnen zu erkennen, mit besonderem Fokus auf Ausgaben für gebrandete Keywords ohne Wettbewerbspräsenz.

Die derzeit geprüften Unternehmen repräsentieren eine vielfältige Mischung von Branchen und Geschäftsmodellen:

- Eine US-amerikanische Matratzenmarke mit Direktvertrieb an Verbraucher und erheblichen nationalen Werbeausgaben;

- Ein europäischer Performance-Bekleidungshersteller für den Highend-Fahrradmarkt;

- Eine Formalwear-Marke mit breiter Einzelhandelspräsenz und starkem E-Commerce in Nordamerika;

- Eine kanadische Digital-First-Schmuckmarke, bekannt für personalisierte und saisonale Kampagnen.

Jedes Audit umfasst eine umfassende Analyse der historischen Leistung bezahlter Suchkampagnen, der Sichtbarkeit der Wettbewerber und der Berechnung möglicher Einsparungen. Ziel ist die Identifizierung von Bereichen mit redundanten oder ineffizienten Ausgaben – Erkenntnisse, die oft zu erheblichen Kosteneinsparungen und verbesserten Kapitalrenditen führen.

Parallel dazu ist ein großer kanadischer Investmentmanagement- und Beratungsdienstleister in einen Live-Test von AdAi eingestiegen. Der Test wird aktiv Werbeausgaben durch die Echtzeit-Optimierungsfunktionen der Plattform für gebrandete bezahlte Suchkampagnen zurückgewinnen.