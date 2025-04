Fachkräftemangel in Ostdeutschland trotz Konjunkturflaute spürbar

Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Der Fachkräftemangel in Mitteldeutschland bleibt trotz der aktuellen Konjunkturflaute spürbar. Jan Opitz von der Metropolregion Mitteldeutschland sagte dem MDR, dass es insbesondere in den Bereichen Pflege, Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der Logistik viele offene Stellen gebe. Die schwache Konjunktur habe den Fachkräftemangel nur leicht abgeschwächt.



Claudia Münch vom Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos erklärte, dass der demografische Wandel bald stärker durchschlagen werde, da viele Arbeitnehmer kurz vor der Rente stünden. Eine Studie aus dem Jahr 2021, die sich mit der Fachkräfteentwicklung bis 2040 beschäftigt, habe gezeigt, dass der Mangel vor allem die ländlichen Regionen hart treffe. Während in Leipzig die Zahl der Erwerbsfähigen um rund 14 Prozent wachse, sinke sie im Altenburger Land um 30 Prozent und in Mansfeld-Südharz sogar um 36 Prozent.



Opitz sagte, dass die wirtschaftlichen Aussichten derzeit schlecht seien und viele Unternehmen bei Neueinstellungen zurückhaltend agierten. Dennoch bleibe die Lage in einigen Branchen angespannt, insbesondere im Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der Logistik. Langfristig sei der demografische Wandel eine große Herausforderung, und es seien Projekte notwendig, um die Menschen in der Region zu halten und zu qualifizieren.