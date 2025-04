Ucore Rare Metals tritt ins Rampenlicht

Die Ausfuhren der so genannten Seltener Erden aus China, das den Markt für diese kritischen Rohstoffe dominiert, sind quasi zum Erliegen gekommen, nachdem vor Kurzem im Handelsstreit mit den USA neue Restriktionen auf den Export ausgewählter dieser kritischen Materialien verhängt wurden. (Wir berichteten.) Dazu gehörten auch Dysprosium und Terbium, Materialien, die nicht nur für Technologien zur Erzeugung Erneuerbarer Energien sondern auch für US-amerikanische Verteidigungssysteme unverzichtbar sind!

Dieser Schritt Chinas hat den Märkten und Regierungen weltweit noch einmal nachdrücklich vor Augen geführt, wie verletzlich die globalen Volkswirtschaften gegenüber geopolitischem Einfluss auf die Lieferketten für kritische Minerale sind. Eine Situation, die eigentlich lange bekannt ist – und dennoch hat sich in den letzten Jahren wenig getan, ist zum Beispiel Lynas Rare Earths (WKN 871899) nach wie vor eigentlich der einzige Seltene Erden-Produzent mit eigener Verarbeitungsanlage außerhalb Chinas!

Ucore Rare Metals hat die Zeichen der Zeit bereits vor Langem erkannt!

Die kanadische Technologiegesellschaft Ucore Rare Metals (WKN A2QJQ4), über die wir auf Goldinvest.de schon verschiedentlich berichteten, bereitet sich allerdings schon seit mehr als einem Jahrzehnt auf genau diese Entwicklung vor. Da man bei Ucore früh erkannte, dass Nordamerika zu stark von der Verarbeitung Seltener Erden außerhalb der eigenen Landesgrenzen abhängig ist, und dies als strategisches Risiko identifizierte, entschied man sich in die Entwicklung einer Technologie zur Separierung Seltener Erden namens RapidSX zu investieren. Eine nach Aussage des Unternehmens schnellere, sauberere und kosteneffizientere Methode als die bislang verwendeten Lösungsmittelextraktionsverfahren!

Ein weiterer Vorteil von RapidSX ist, dass diese Systeme modular einsetzbar sind, schnell ausgebaut werden und im Inland betrieben werden können. Nach Ansicht von Ucore ist RapidSX deshalb nicht nur eine Technologie, sondern ein nationales strategisches Gut.

Und auch die US- und die kanadische Regierung scheinen dieser Meinung zu sein, haben doch beide Millionen von Dollar in die Entwicklungsinitiativen des Unternehmens gesteckt, um so Kapazitäten zur Verarbeitung Seltener Erden in Nordamerika zu schaffen.

Entwicklung ersten Strategic Metals Complex in den USA schreitet voran

Ucore arbeitet bereits an der Errichtung eines ersten, sogenannten Strategic Metals Complex (SMC) in Alexandria im US-Bundesstaat Louisiana, wofür man ebenfalls Millionen Dollar schwere Steuervorteile erhielt. Dieser SMC wird die erste Anlage zur Verarbeitung Seltener Erden in kommerziellem Maßstab sein, die die RapidSX™-Technologie einsetzt, um sowohl leichte als auch schwere Seltene Erden-Element zu separieren – insbesondere solche, die jetzt chinesischen Ausfuhrkontrollen unterliegen.

Und dabei macht das Unternehmen bereits konkrete Fortschritte – mit Unterstützung der US-Regierung aus Finanzierungstöpfen, die dazu gedacht sind, die Errichtung inländischer Kapazitäten zum Schutz nationaler Sicherheitsinteressen zu beschleunigen. Ucore hat in Louisiana bereits entscheidende Standorte erworben und schließt derzeit technische Entwürfe und Demonstrationen im Pilotmaßstab ab. Jetzt steht das Unternehmen am Übergang zu den Bau- und Kommissionierungsphasen – mit dem Ziel bereits 2026 eine Anlage im kommerziellen Maßstab in Betrieb zu haben!

Damit würde Ucore dazu beitragen, einen entscheidenden Engpass in der nordamerikanischen Lieferkette für Seltene Erden zu beheben. Denn ohne inländische Kapazitäten zur Aufbereitung Seltener Erden-Elemente müsste in Nordamerika gewonnenes Material zur Separierung weiterhin nach China verschifft werden. Das aber ist heutzutage weder eine tragbare noch eine sichere Option.

Fazit: Ucore Rare Metals hat offensichtlich früh erkannt, welche Bedeutung die Errichtung von Kapazitäten zur Separierung Seltener Erden außerhalb Chinas haben würde. Es scheint, als stehe der Moment für das kanadische Unternehmen unmittelbar bevor aus dem Schatten ins Licht der Scheinwerfer zu treten. Dafür braucht es jetzt „execution“, sprich die Errichtung des SMC sollte im angestrebten Zeitplan erfolgen und Ucore am besten auch erste Aufträge melden. Dann könnte sich der Run der UCU-Aktie, in den letzten sechs Monaten ist das Papier bereits um mehr als 170% gestiegen, womöglich sogar noch einmal beschleunigen.

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.