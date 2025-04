Acht Gleise am Berliner Hauptbahnhof bis Dienstag dicht Bahnreisende müssen sich am Osterwochenende auf Einschränkungen am Berliner Hauptbahnhof und geänderte Fahrpläne einstellen. Von Freitagabend bis Dienstagmorgen ist die Tiefebene des Bahnhofs komplett gesperrt. In den vergangenen Wochen waren vier …