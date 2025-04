Gemeinsam mit Oscar-winner Cate Blanchett, Hollywood-Schauspieler Andrew Garfield, Stranger Things Natalia Dyer, DC Comics Grant Gustin und dem spirituellen Führer Sadhguru

Mit Musik, komponiert und gespielt vom berühmten italienischen Pianisten Ludovico Einaudi, und einem dramatischen Schauspiel aus 6.000 synchronisierten Drohnen und Pyrotechnik

ABU DHABI, VAE, 18. April 2025 /PRNewswire/ -- Der Kulturbezirk Saadiyat erstrahlte im Glanz einer Konstellation von Weltstars, die sich zur exklusiven VIP-Eröffnung des teamLab Phenomena Abu Dhabi versammelt hatten, dem neuesten kulturellen Wahrzeichen des Emirats, in dem Kunst, Technologie und Vorstellungskraft auf außergewöhnliche Weise aufeinandertreffen.

Die VIP-Gäste wurden mit einer Live-Performance des weltberühmten italienischen Komponisten und Pianisten Ludovico Einaudi verwöhnt, der mit seinen fesselnden Melodien den Ton für einen Abend voller Wunder angab. Die Feierlichkeiten wurden durch eine beeindruckende Vorführung von 6.000 synchronisierten Drohnen und Pyrotechnik noch spektakulärer gemacht - als Vorspiel für das, was noch kommen sollte: eine Nacht voller Farben, Aufregung und Spannung.

Zu den Ehrengästen gehörten die Hollywood-Stars Cate Blanchett, Brendan Fraser und Andrew Garfield, Marvel-Star Pom Klementieff und DC Comics Grant Gustin, Stranger Things' Natalia Dyer, Musikikone Swizz Beatz, spiritueller Führer Sadhguru und experimenteller Musikproduzent Flying Lotus.

Die renommierten Persönlichkeiten schlossen sich Kreativen, Führungskräften und Visionären aus der ganzen Welt an, um den Start von teamLab PhenomenaAbu Dhabi zu feiern.

Die Besucher sind eingeladen, die sich ständig verändernden, immersiven Kunstwerke zu entdecken, die auf ihre Bewegungen und ihre Anwesenheit reagieren und sie zum Erforschen, Verbinden und Schaffen einladen, wobei sichergestellt wird, dass kein Besuch dem anderen gleicht.

Die Eröffnung des teamLab phenomena Abu Dhabi im Kulturbezirk Saadiyat, in dem der Louvre Abu Dhabi und andere Institutionen von Weltrang beheimatet sind, stärkt die Position Abu Dhabis als führender Standort für Kunst und Kultur.

