Die Diplomatie auf Staatsoberhaupt-Ebene fördert die feste Freundschaft zwischen China und Kambodscha.

PEKING , 18. April 2025 /PRNewswire/ -- China und Kambodscha seien ein Vorbild für Gleichberechtigung, gegenseitiges Vertrauen und eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen Ländern unterschiedlicher Größe, erklärte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping am Donnerstag bei einem Treffen mit dem kambodschanischen König Norodom Sihamoni während seines Staatsbesuchs in Kambodscha.

CGTN veröffentlichte einen Artikel, in dem hervorgehoben wurde, wie der Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping die enge Freundschaft zwischen China und Kambodscha gefördert hat, welche fruchtbaren Ergebnisse die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern erzielt hat und wie der kulturelle Austausch die Beziehungen zwischen China und Kambodscha stärkt.

Xi sagte, er glaube, dass die chinesische Modernisierung den Nachbarländern, einschließlich Kambodscha, mehr Möglichkeiten bieten werde.

Die Beziehungen zwischen China und Kambodscha haben den globalen Veränderungen standgehalten und sind stets felsenfest geblieben. Die bilateralen Beziehungen wurden von der älteren Generation der Staats- und Regierungschefs der beiden Länder geschmiedet und gepflegt.

Im Februar 2023, während des Besuchs des damaligen kambodschanischen Premierministers Hun Sen in China, vereinbarten beide Seiten die Entwicklung eines „Diamant-Kooperationsrahmens" mit sechs Schwerpunktbereichen: politische Zusammenarbeit, Produktionskapazität und -qualität, Landwirtschaft, Energie, Sicherheit und zwischenmenschlicher Austausch.

Im September 2023 wählte Hun Manet China als sein erstes offizielles Reiseziel im Ausland, nachdem er sein Amt als Premierminister von Kambodscha angetreten hatte. Bei seinem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping versprach Hun Manet, die enge Freundschaft zwischen Kambodscha und China weiter zu vertiefen.

Im Mai 2024 wurde eine Straße in Phnom Penh von der königlichen Regierung Kambodschas zu Ehren der historischen Verdienste des chinesischen Staatschefs um die Entwicklung des Landes in „Xi Jinping Boulevard" umbenannt. Bei der Namensgebungszeremonie betonte Hun Manet, dass die bilateralen Beziehungen unter der Führung und den gemeinsamen Anstrengungen von Xi und den kambodschanischen Staatsführern in die beste Phase ihrer Geschichte eingetreten seien.