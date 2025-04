teamLab Phenomena Abu Dhabi öffnet seine Türen für die Öffentlichkeit im Saadiyat Cultural District

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -



Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/teamlab_phenomena/9331451-en-gb-teamlab-phenomena-abu-dhabi-opens-saadiyat-cultural-districtAm 17. April fand die große Eröffnungsfeier statt, zu der hochrangige Gäste undKulturschaffende eingeladen waren und bei der der renommierte italienischePianist und Komponist Ludovico Einaudi ein eigens komponiertes Konzert gab. Vordem Hintergrund der einzigartigen Architektur des Veranstaltungsortes wurde dieMusik mit einer dramatischen Vorführung von 6.000 synchronisierten Drohnen undPyrotechnik kombiniert, um den neuen Meilenstein für Saadiyat Cultural Districtzu feiern und die Verbindung zwischen Kunst, Technologie und Fantasiewiderzuspiegeln.H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender der Department of Culture andTourism - Abu Dhabi, sagte: "teamLab Phenomena Abu Dhabi ist ein bahnbrechendeskulturelles Wahrzeichen, das immersive Kunsterlebnisse auf globaler Ebene neudefiniert. Es verkörpert eine kühne Vision, die die Grenzen der Kreativität, derTechnologie und der menschlichen Wahrnehmung verschiebt und den Besuchern eineinzigartiges Erlebnis bietet. Gemeinsam mit unserem Partner teamLab sind wirsehr stolz darauf, dieses bahnbrechende Konzept zum Leben zu erwecken und damitunser Engagement für die Gestaltung von Weltklasse-Erlebnissen zu bekräftigen,die inspirieren, begeistern und zum kulturellen Erbe Abu Dhabis beitragen. DerSaadiyat Cultural District ist ein kulturelles Wahrzeichen von globalerBedeutung, das die besten Köpfe und Institutionen der Welt zusammenbringt, umden Dialog zu fördern, die Kreativität zu inspirieren und eine besser vernetzteZukunft zu gestalten".Im Anschluss an die Eröffnungszeremonie tauchten die Gäste in die neu enthüllten