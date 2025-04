Über 4.100 Marken aus über 70 Ländern und Regionen auf der 5. CICPE

Am 13. April wurde in Haikou, der Hauptstadt der Provinz Hainan, die 5. China International Consumer Products Expo (CICPE) eröffnet. In diesem Jahr stellten über 1.700 Unternehmen aus über 70 Ländern und Regionen mehr als 4.100 Marken auf der Veranstaltung aus.

„Die Hainan Expo hat mir ein Gefühl für das enorme Potenzial des chinesischen Verbrauchermarktes vermittelt", erklärte Ramel François Félix, CEO von Vignerons du Castelas, der bereits zum fünften Mal in Folge an der CICPE teilnimmt. In den letzten vier Jahren hat er auf der Expo mehr als hundert chinesische Geschäftspartner getroffen, was seine Geschäfte sehr erleichtert hat.

Als Chinas einzige nationale Themenmesse für Konsumgüter ist die Teilnahme an der Expo aufgrund des großen Marktvorteils Chinas sehr attraktiv.

Auf der diesjährigen Expo gibt es einige bemerkenswerte Unterschiede. Ausstellungsgruppen aus der Slowakei, Singapur, Brasilien und mehreren anderen Ländern nahmen zum ersten Mal teil. Sonderausstellungsbereiche für KI und die Low-Altitude-Economy waren eine Neuheit, und ein Online-Pre-Matching-Modell sowie ein Modell zur Vermittlung von Angebot und Nachfrage mit persönlichen Vertiefungsgesprächen wurden ebenfalls erstmals vorgestellt.

Bis zum 16. April, der Halbzeit der Expo, wurden bereits Transaktionsvereinbarungen im Wert von insgesamt 150 Mrd. Yuan (20,56 Mrd. USD) getroffen, wobei 52 Projektvereinbarungen in drei offiziellen Treffen zur Zusammenführung von Angebot und Nachfrage unterzeichnet wurden. Zwanzig davon wurden auf länderspezifischen Sitzungen unterzeichnet, wobei chinesische und internationale Aussteller Vereinbarungen über eine Vielzahl von Beschaffungs- und Transaktionsprojekten trafen.

Auf der diesjährigen Expo konnte Hainan auch eine große Anzahl neuer Aufträge und Kooperationsvereinbarungen verzeichnen. Es wurden zahlreiche Projektvereinbarungen in den Bereichen autonomes Fahren, intelligente Verkehrsinfrastruktur und intelligente Reisedienste getroffen.

Das Unternehmen Unitree Robotics aus Hangzhou stellte verschiedene Roboterprodukte vor und erhielt zahlreiche Bestellungen aus Hainan für Produkte für die wissenschaftliche Forschung an Universitäten, für Patrouillen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und für andere Bereiche.

Die Fosun Tourism Group gab bekannt, dass ULTRAMED, ein bedeutendes Tourismus- und Kulturprojekt, in der Haitang Bay in Sanya eröffnet wird.

Es herrschte ein Gefühl großer Offenheit sowohl innerhalb als auch außerhalb des Veranstaltungsortes.

Im Gegensatz zu früheren Jahren mussten viele internationale Aussteller und Einkäufer dank der visumfreien Einreiseregelung für 59 Länder sowie umfassender bilateraler und unilateraler Visumbefreiungsabkommen, die Reisenden aus 77 Ländern die visumfreie Einreise nach Hainan ermöglichen, kein Visum mehr beantragen.

In Hainan wurden besondere Verwaltungsmaßnahmen für den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr und ein besserer Marktzugang für ausländische Investitionen eingeführt. Die Provinz beschleunigt außerdem die Erforschung und Etablierung eines koordinierten Modells für den Zugang zu inländischen und internationalen Investitionen, das auf die besonderen Bedingungen des Freihandelshafens Hainan (FTP) zugeschnitten ist.

In diesem Jahr werden in der FTP besondere Zollverfahren eingerichtet. Die institutionellen Öffnungsvorteile von Hainan werden zunehmend verfügbar sein und größere Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen. William Huang, Managing Partner von EY China South, ist überzeugt, dass dank der Chancen, die sich durch die CICPE bieten, und der günstigen Entwicklungsbedingungen der Freihandelszone Hainan mehr multinationale Unternehmen ihre Präsenz in Hainan ausbauen werden.

