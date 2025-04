"Einzelne Entlastungen lösen keine strukturellen Probleme"

Osnabrück (ots) - Der Ökonom Michael Hüther bezweifelt, dass der

Koalitionsvertrag der Bundesregierung einen echten wirtschaftspolitischen

Neustart darstellt. "Machen wir uns nichts vor: Ein kompletter Neustart ist

illusorisch, wenn Parteien aus der Vorgängerregierung beteiligt sind", sagte der

Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) der "Neuen Osnabrücker

Zeitung" (NOZ).



Hüther sieht zentrale wirtschaftspolitische Baustellen nicht ausreichend

adressiert. Insbesondere bei den Sozial-, Pflege- und Krankenversicherung

fehlten konkrete Maßnahmen. "Das hat schon in den Wahlprogrammen gefehlt - dann

darf man sich nicht wundern", kritisierte der Top-Ökonom.





Hüther bemängelt, dass der Koalitionsvertrag nicht die richtigen Prioritäten

setze: "Einzelne Entlastungen - wie zum Beispiel in der Gastronomie - mögen

populär sein, lösen aber keine strukturellen Probleme." Statt immer neuer

Ausnahmeregelungen brauche es beispielsweise ein stabileres Rentensystem. Auch

die geplante zusätzliche Altersvorsorge - ein staatlich gefördertes Depot für

Kinder - bezeichnete er als "gut gemeint, aber wenig wirksam". Um den

demografischen Wandel abzufedern, müsse deutlich mehr Kapital aufgebaut werden.



Skeptisch zeigte sich der IW-Chef auch gegenüber der geplanten Steuerfreiheit

für Überstunden. "Die geplante Regelung gilt nur für Vollzeitkräfte - das

benachteiligt vor allem viele Frauen in Teilzeit." Das eigentliche Problem sei

die unzureichende Kinderbetreuung: "Wer keine Betreuung findet, kann nicht mehr

arbeiten"



Die angekündigten Turbo-Abschreibungen bewertet Hüther in der NOZ hingegen

positiv: "Solche Regeln helfen Unternehmen vor allem dabei, kurzfristig mehr

Liquidität zur Verfügung zu haben", so der IW-Chef. Modelle dieser Art hätten

sich in den USA bereits bewährt.



Hüther zufolge sei eine spürbare wirtschaftliche Erholung bereits im zweiten

Halbjahr möglich, wenn die Bundesregierung noch vor der Sommerpause

entscheidende Signale setze - etwa bei Abschreibungsregeln, beim

Industriestrompreis oder beim Abbau von Bürokratie. "Das reicht zwar nicht für

ein starkes Jahreswachstum, aber die Maßnahmen können die Richtung und Dynamik

ändern."



Potenzial sieht Hüther in der Rüstungsindustrie - allerdings nicht als

alleinigen Ausweg aus der Krise. "Sie ist kein Rettungsanker, aber Teil des

Strukturwandels." Insbesondere Automobilzulieferer ließen sich gut in Rüstungs-

oder Energietechnologie integrieren.



Pressekontakt:



Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6016053

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung