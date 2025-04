Der Markt brummt – jetzt einsteigen und profitieren!

Liebe Leserinnen und Leser,

Kupfer gilt aufgrund seiner umfassenden Einsatzmöglichkeiten, vor allem in den sogenannten Zukunftstechnologien, als wichtiges Metall mit strategischer Bedeutung. Der Kupferpreis unterliegt jedoch großen Schwankungen.

Große Preisschwankungen bei Kupfer

In den letzten 12 Monaten zeigte sich der Kupferpreis sehr schwankungsfreudig bzw. –anfällig. Zuletzt war es Trumps Zollpolitik, die für Verwerfungen an den Rohstoffmärkten sorgte. Das vermutlich größte Risiko für den Kupferpreis liegt derzeit in einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China, was zulasten der Kupfernachfrage gehen könnte. Entsprechend erleichtert reagierte der Kupferpreis, als sich die Signale hinsichtlich einer leichten Entspannung im Zollkonflikt mehrten. Die jüngste Erholungsrallye von 4,0 US-Dollar je lb auf 4,6 US-Dollar dürfte maßgeblich darauf zurückzuführen sein.

Quelle: StockCharts.com_Tageschart vom 17.04.2025

Die kurzfristigen Probleme überdecken ein wenig das auf lange Sicht erhebliche Aufwärtspotenzial von Kupfer. Auf der Angebotsseite gibt es aus unterschiedlichsten Gründen immer wieder Probleme und Engpässe. Vor allem langfristig könnten sich die strukturellen Probleme im Kupferabbau als Preistreiber erweisen. In Annahme einer stabilen Nachfrage, dürfte über kurz oder lang ein deutliches Angebotsdefizit drohen. Die Suche und die Entwicklung neuer lukrativer Kupferprojekte hat daher oberste Priorität. Überdurchschnittliche Chancen dürften somit in erster Linie Unternehmen bzw. Aktien haben, die sich auf die Exploration und die Entwicklung von Kupfer-Lagerstätten konzentrieren.

Foran Mining - Angehender Produzent mit enormem Kurspotenzial

Das kanadische Unternehmen Foran Mining gehört derzeit sicherlich zu den spannendsten angehenden Kupferproduzenten. Das Unternehmen sitzt mit den seinen in der kanadischen Provinz Saskatchewan gelegenen Projekten McIlvenna Bay und Bigstone auf sprichwörtlichen Goldgruben. Der Goldabbau spielt hier allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Die Lagerstätten sind reich an Kupfer und Zink.

McIlvenna Bay hat bereits die Genehmigungsverfahren abgeschlossen und befindet sich im Aufbau. Läuft alles nach Plan, ist mit dem Start der kommerziellen Produktion im 1. Halbjahr 2026 zu rechnen.

Quelle: Wallstreet-online.de

Als Folge des Preiseinbruchs bei Kupfer rutschte auch der Aktienkurs von Foran Mining ab. Der Aktie gelang schließlich im Bereich von 2,8 CAD die spektakuläre Trendwende. Foran Mining erreicht daraufhin zügig den Widerstandsbereich von 3,4 CAD / 3,5 CAD. Ein frisches Kaufsignal ist in Vorbereitung. Um dieses auszulösen, muss die Aktie über die Widerstandszone 3,4 CAD / 3,5 CAD laufen.

Arizona Sonoran – Rücksetzer als Einstiegsgelegenheit

Arizona Sonoran Copper entwickelt das 70 km südlich von Phoenix (US-Bundesstaat Arizona) gelegene Cactus-Projekt. Die Eckdaten der im letzten Jahr veröffentlichten PEA-Studie (vorläufige wirtschaftliche Bewertung) ließen aufhorchen. Die Studie weist unter anderem einen Nettobarwert nach Steuern (Net Present Value, NPV) von 2,03 Mrd. US-Dollar aus. Nach 4,9 Jahren sollen sich die Kosten amortisiert haben. In den ersten 20 Jahres des Minenlebens wird eine durchschnittliche Produktion von 232 Mio. lb oder etwa 116.000 Tonnen Kupfer erwartet. Das Minenleben soll insgesamt 31 Jahre betragen. Als Bewertungsgrundlage diente ein Kupferpreis von 3,9 US-Dollar je lb.

Quelle: Wallstreet-online.de

Die Aktie von Arizona Sonoran Copper geriet Ende März mit der bei Kupfer einsetzenden Korrektur unter Druck. Die Aktie drehte im Bereich von 1,8 US-Dollar nach unten ab. Im Bereich von 1,24 US-Dollar setzten Käufe ein. Der Rücksetzer wurde als Kaufgelegenheit genutzt. Die Aktie erholte sich daraufhin auf 1,5 US-Dollar. Der Markt honorierte in den letzten Monaten die Fortschritte des Unternehmens bei der Entwicklung des Cactus-Projektes, denn trotz hoher Volatilität bewegt sich Arizona Sonoran Copper seit längerer Zeit innerhalb eines intakten Aufwärtstrends.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

