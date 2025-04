Pulverfass Silber. Warum der Silberpreis jederzeit auf 50 USD explodieren könnte

Gold und Kupfer mit Momentum, Silber noch gedeckelt

Die Stärke des Goldpreises beeindruckt. Bislang wurde jeder Rücksetzer, war auch noch so klein, zum Einstieg genutzt. Das ist ein starkes Indiz dafür, dass die Goldpreisrallye intakt ist und noch weit gehen könnte. Produzentenaktien bauen Momentum auf. Selbst die Dickschiffe des Sektors Barrick Gold und Newmont kommen derzeit in Fahrt. Die etwas größeren Chancen dürften jedoch noch immer in der zweiten und dritten Reihe der Produzenten zu finden sein. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Nach 100 Prozent in 12 Monaten - Gold eskaliert. Mit diesen 3 Aktien auf den explodierenden Goldpreis setzen“. Doch auch Kupfer weist derzeit ein starkes Momentum auf. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Kupfer mit Paukenschlag - Kupferpreis knallt rauf. Dieser Gold-Kupferproduzent geht steil“

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.