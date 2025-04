Internationale Experten diskutieren auf dem 7. Culture Summit Abu Dhabi über Kreativität, Kultur und Politik

Der diesjährige Summit steht unter dem Motto „Culture for Humanity and Beyond" und bringt globale Vordenker, politische Entscheidungsträger, renommierte Künstler und kreative Innovatoren zusammen, um die Schnittstellen zwischen Kultur, Technologie und globaler Governance zu erkunden. Der dreitägige Summit wird einen kritischen Dialog fördern, der sich auf das kollektive Überdenken der menschlichen Emanzipation und des Humanismus konzentriert, und zwar durch Grundsatzreferate, kreative Gespräche, Podiumsdiskussionen, Künstlergespräche sowie eine Reihe von maßgeschneiderten Workshops. Die Teilnehmer streben nach einer gemeinsamen Basis, um eine nachhaltige Zukunft aufzubauen. Es werden sich neue Perspektiven für die Gestaltung der Zukunft ergeben, da alte Denkweisen obsolet werden.

Seine Exzellenz Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender des DCT Abu Dhabi, erklärte: „Das DCT Abu Dhabi ist stolz darauf, unsere lokalen und internationalen Partner aus den Bereichen Kultur, Design, Technologie und anderen Bereichen zur siebten Ausgabe des Culture Summit Abu Dhabi wieder zusammenzubringen, um auf den Fortschritten aufzubauen, die wir bei der Ermittlung des positiven Einflusses von Kultur auf den Wandel erzielt haben. Im Rahmen des Saadiyat Cultural District erforschen wir gemeinsam das Motto „Culture for Humanity and Beyond" und suchen nach neuen Perspektiven für die Kraft kreativer und künstlerischer Bestrebungen in einer Zeit beispielloser technologischer Veränderungen.

Rita Aoun, Executive Director des Kultursektors – DCT Abu Dhabi, kommentierte: „Der Culture Summit Abu Dhabi bringt führende Persönlichkeiten aus Kultur und Politik sowie kreative Visionäre zusammen, um wichtige Diskussionen über die Zukunft der Kulturpolitik und der Kreativwirtschaft zu führen. Das Motto „Culture for Humanity and Beyond" spiegelt den Auftrag des DCT-Kultursektors wider, Kultur nicht nur zu bewahren und zu fördern, sondern ihre Kraft aktiv zu nutzen, um Fortschritt voranzutreiben, Verständnis zu fördern und neue Möglichkeiten für die Zukunft zu schaffen. Im Rahmen der Aufgabe des Sektors, ein florierendes kulturelles und kreatives Ökosystem zu entwickeln, engagieren wir uns für die Schaffung von Plattformen, die den Dialog in die Tat umsetzen, den kulturellen Austausch stärken und ein nachhaltiges Wachstum in der Region und darüber hinaus fördern.

