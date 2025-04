Die neue Marke von Chery - LEPAS stellt das erste Fahrzeug vor und definiert elegante Mobilität neu

Anqing, China (ots/PRNewswire) - Am 18. April erreichte Chery einen weiteren

Meilenstein in seiner globalen Strategie: Der LEPAS L8, das erste Fahrzeug der

neuen internationalen Marke LEPAS von Chery, ist offiziell vom Band gelaufen.

Als strategischer Schritt zur Positionierung von Chery im Premiumsegment

schließt LEPAS nicht nur eine Marktlücke, sondern definiert mit seiner

Philosophie "COLORFUL LIFE, MASTERFUL DRIVE" elegante Mobilität neu.



Unter den erwartungsvollen Blicken des Publikums enthüllten Herr Zhu Shaodong,

geschäftsführender Vizepräsident von Chery International, und Herr Cao Bin,

Leiter der Technologieabteilung von Chery, zusammen mit weiteren Führungskräften

des Unternehmens das erste neue Fahrzeug von LEPAS - den L8 - und präsentierten

erstmals sein schlankes und elegantes Design. Vertreter von Partnern aus aller

Welt und Medienvertreter waren anwesend, um diesen historischen Moment

mitzuerleben.





Die Markteinführung von LEPAS ist der Höhepunkt von Cherys fast drei Jahrzehnten

Erfahrung in der Automobilindustrie und seiner globalen Kompetenz. Das Ziel ist

es, das Leben der Nutzer durch innovative Technologie und Design zu bereichern

und gleichzeitig ein souveränes und dennoch aufregendes Fahrerlebnis zu bieten.

Als Eckpfeiler der gehobenen Strategie von Chery geht LEPAS über die funktionale

Rolle des Autos hinaus und verwandelt es in einen Ausdruck von

Lifestyle-Ästhetik. Der Markenname verbindet "LEAP" (Sprung) und "PASSION"

(Leidenschaft) und symbolisiert Dynamik und Vitalität bei gleichzeitiger

Ausgewogenheit zwischen Eleganz und Begeisterung. Das Design im "Leopard

Aesthetics"-Stil schafft visuelle Merkmale, die Grenzen überschreiten. Mit

Unterstützung der acht globalen Forschungs- und Entwicklungszentren von Chery

definiert LEPAS "elegante Kontrolle" neu.



Der LEPAS L8, das erste Modell der Marke, setzt neue Maßstäbe für

Mainstream-SUVs. Mit seinem eleganten Design, dem technologisch

fortschrittlichen Innenraum, dem großzügigen Komfort und den umfassenden

Sicherheitsmerkmalen richtet sich das Fahrzeug an urbane Eliten, die einen

hochwertigen Lebensstil anstreben. Über den L8 hinaus wird LEPAS seine

Modellpalette auf alle Mainstream-Segmente ausweiten und ein vielfältiges

Produktportfolio aufbauen, das auf anspruchsvolle Kunden zugeschnitten ist - von

familienorientierten Eliten bis hin zu Kunden mit gehobenem Geschmack.



Die Vorstellung des LEPAS L8 läutet dessen weltweite Markteinführung auf der

Chery Business Conference 2025 Ende April ein. Unter dem Motto "COLORFUL LIFE,

MASTERFUL DRIVE" präsentiert die Veranstaltung einem weltweiten Publikum die

perfekte Verschmelzung von Eleganz und Technologie. Angesichts der beiden Trends

"Intelligente Mobilität" und "Konsumaufwertung" ist die Einführung von LEPAS

nicht nur ein Beweis für die technologische Kompetenz von Chery, sondern auch

eine mutige Neugestaltung der Mobilitätsästhetik der Zukunft. Getreu seiner

Vision - "LEPAS zur ersten Wahl für stilvolle, elegante Mobilität zu machen" -

beschleunigt sich diese Reise, die in Wuhu, China, begann, nun auf der

Weltbühne.



