Trump vs. Powell: Zinsstreit und Marktreaktionen im Fokus der Wirtschaft!

In den letzten Tagen hat sich ein Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, zugespitzt. Trump äußerte auf seiner Plattform Truth Social, dass Powells Entlassung „gar nicht schnell genug kommen“ könne. Der Präsident kritisierte die Fed dafür, dass sie die Leitzinsen nicht bereits gesenkt habe, und betonte, dass die USA durch Zölle reicher werden würden. Diese Äußerungen erfolgten im Kontext von Powells Rede in Chicago, in der er vor den negativen Auswirkungen der Zölle auf die Preisstabilität und die Vollbeschäftigung warnte. Die Reaktion der Märkte war deutlich: Die Wall Street schloss am Mittwoch im Minus, was die Unsicherheit widerspiegelt, die durch Powells Kommentare ausgelöst wurde.

Trump bezeichnete den von Powell veröffentlichten Bericht als „komplettes, typisch chaotisches Desaster“ und warf ihm vor, bei der notwendigen Zinssenkung zu zögern. Trotz der heftigen Kritik kann Trump Powell jedoch nicht einfach entlassen, da dessen Amtszeit bis Mai 2026 läuft und die Federal Reserve gesetzlich unabhängig ist. Eine vorzeitige Absetzung wäre nur bei schwerem Fehlverhalten möglich, was bisher nicht der Fall ist. Dennoch könnte Trump versuchen, Powell politisch zu schwächen, indem er öffentliche Kritik übt oder Fed-Gouverneure mit abweichenden Ansichten ernennt.