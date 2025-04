Volkswagen überrascht: Produktion in Wolfsburg wird massiv erhöht!

Volkswagen, der zuletzt kriselnde Autobauer, hat überraschend angekündigt, die Produktion in seinem Stammwerk in Wolfsburg zu erhöhen. Für die Monate Mai, Juni und Juli sind Sonderschichten an insgesamt acht Wochenenden geplant, was auf eine positive Entwicklung in der Produktionskapazität hinweist. Diese Entscheidung betrifft alle Produktionslinien in Wolfsburg, insbesondere die beliebten Modelle Golf und Tiguan. Laut interner Mitteilung wurden allein in der Montage 16 Sonderschichten eingeplant, während auch im Karosseriebau und in der Lackiererei zusätzliche Schichten hinzukommen.

Die Begründung für diese Maßnahme liegt in der "aktuellen Programmsituation". Im Gegensatz zu den reinen E-Auto-Fabriken in Emden und Zwickau, die mit Produktionsschwierigkeiten zu kämpfen haben, produziert das Wolfsburger Werk ausschließlich Verbrenner-Modelle, die derzeit stark nachgefragt werden. Im ersten Quartal konnte die Kernmarke Volkswagen einen Verkaufsanstieg von über fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Dies ist ein positives Signal, da das Stammwerk im vergangenen Jahr bereits eine Produktionssteigerung im Vergleich zu den schwachen Vorjahren verzeichnete.