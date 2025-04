dynaCERT 2025: Wendepunkt durch Emissionsgutschriften und Wachstum!

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte dynaCERT Umsätze von 1,60 Millionen CAD, was zwar unter den prognostizierten 2,40 Millionen CAD liegt, jedoch eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr darstellt (FY2023: 0,45 Millionen CAD). Die Abweichung von den Erwartungen wird als zeitlich bedingt und nicht strukturell angesehen. Die positive Entwicklung der Vertriebspipeline, insbesondere durch wiederholte Aufträge aus den Sektoren Energie und Bergbau, deutet darauf hin, dass die Nachfrage intakt bleibt. Das Unternehmen operiert weiterhin mit einem projektbasierten Verkaufsmodell, was zu Umsatzvolatilität führen kann.

dynaCERT Inc. hat sich zum Jahresbeginn 2025 in einer starken Position präsentiert, die durch eine verbesserte Marktanpassung und die Genehmigung seiner Methode zur Emissionsgutschriftenerstellung durch Verra gestärkt wird. Diese Genehmigung stellt einen Wendepunkt dar und eröffnet dynaCERT eine zusätzliche Einnahmequelle, die mit globalen Nachhaltigkeitszielen in Einklang steht. Die Nachfrage nach der firmeneigenen Wasserstoff-on-Demand-Technologie wächst, und das Unternehmen zeigt Fortschritte in der Kommerzialisierung, unterstützt durch ein erneuertes Vertrauen der Investoren.

Regionale Märkte zeigen, dass Kanada nach wie vor der Hauptmarkt ist, während erste Fortschritte in Europa und Lateinamerika durch eine erweiterte Händleraktivität erzielt wurden. Die internationale Expansion steht jedoch noch am Anfang, und die Genehmigung in Europa sowie der Ausbau des operativen Teams in Deutschland sind entscheidend, um signifikante Verkaufszahlen zu erreichen.

Ein zentraler Katalysator für die kommenden Jahre ist die Monetarisierung von Emissionsgutschriften. dynaCERT hat hier einen wichtigen Schritt gemacht, indem es die Genehmigung seiner Methodik durch Verra erhalten hat und nun an einem Project Design Document arbeitet. Dies könnte eine margenstarke, wiederkehrende Einnahmequelle schaffen.

Trotz der schwächeren Ergebnisse im Jahr 2024 bleibt die Umsatzprognose für 2025 bei 12 Millionen CAD, gestützt durch Fortschritte in den Kernmärkten und strategische Aktivitäten in margenstarken Bereichen wie Bergbau und Transport. Das Kursziel von 0,75 CAD bleibt unverändert, und die Analysten von GBC AG bekräftigen ihre Kaufempfehlung für dynaCERT Inc., trotz kurzfristiger finanzieller Volatilität. Die langfristige Perspektive bleibt vielversprechend, insbesondere durch die Validierung der Technologie und die potenziellen Einnahmen aus der Monetarisierung von Emissionsgutschriften.

Die dynaCERT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,103EUR auf Tradegate (17. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.