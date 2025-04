Trump stoppt Israels Angriff auf Iran: Verhandlungen statt Bomben!

US-Präsident Donald Trump hat laut einem Bericht der "New York Times" Israel die Unterstützung für einen geplanten Angriff auf iranische Atomanlagen verweigert und stattdessen Verhandlungen mit Teheran favorisiert. Dies geschah im Kontext wachsender Besorgnis über das iranische Atomprogramm, das von der Islamischen Republik jedoch vehement bestritten wird. Mehrere Szenarien für militärische Angriffe auf die Nuklearanlagen wurden diskutiert, die jedoch die Unterstützung des US-Militärs erforderten, um Israel vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen zu schützen und den Erfolg der Operation sicherzustellen. Ein konkreter Plan für einen Bombenangriff war bereits in Vorbereitung, sollte jedoch nicht zur Umsetzung kommen.

Innerhalb der Trump-Administration gab es Skepsis gegenüber einem militärischen Vorgehen. Wichtige Regierungsmitglieder, darunter die Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard und Verteidigungsminister Pete Hegseth, äußerten Bedenken hinsichtlich eines möglichen größeren Konflikts mit dem Iran. Trump informierte den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu über seine Entscheidung während eines Treffens im Oval Office am 7. April. In der anschließenden Pressekonferenz kündigte Trump Gespräche zwischen den USA und dem Iran an, warnte jedoch gleichzeitig vor militärischen Konsequenzen, falls Teheran einem neuen Abkommen zur Begrenzung seines Atomprogramms nicht zustimme.