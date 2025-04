Siemens Energy überrascht mit starken Quartalszahlen – Aktien steigen rasant!

Siemens Energy hat am Gründonnerstag mit überraschend positiven Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick für das Gesamtjahr die Anleger begeistert. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate stiegen die Aktien um 7,6 Prozent auf 62,12 Euro, was sie näher an das Rekordhoch von 64,56 Euro bringt, das Mitte Februar erreicht wurde. Analysten loben den starken Ausblick des Unternehmens, der deutlich über den Erwartungen liegt. Laut Akash Gupta von JPMorgan könnte der Marktkonsens nun zweistellig steigen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel hebt hervor, dass insbesondere der Bereich Gas & Power zu einer signifikanten Steigerung der Ergebnis- und Cashflow-Ziele beigetragen hat. Diese positive Entwicklung wurde durch die Veröffentlichung der Eckdaten für das zweite Geschäftsquartal untermauert.