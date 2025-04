Netflix: Rekordgewinne und KI-Revolution – Was bedeutet das für die Zukunft?

Netflix, der führende Anbieter im Videostreaming-Markt, hat im vergangenen Quartal signifikante Umsatz- und Gewinnsteigerungen verzeichnet. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 Prozent auf über 10,5 Milliarden Dollar, während der Quartalsgewinn um 24 Prozent auf 2,89 Milliarden Dollar anstieg. Diese Ergebnisse übertrafen die Erwartungen der Analysten, insbesondere beim Gewinn pro Aktie, der mit 6,61 Dollar deutlich über den prognostizierten 5,70 Dollar lag. Auch die Prognosen für das laufende Quartal fielen optimistisch aus, jedoch behielt das Unternehmen den Ausblick für das gesamte Jahr unverändert bei, was auf eine gewisse Vorsicht hinweist.

Im nachbörslichen Handel reagierte die Aktie von Netflix positiv und legte um mehr als vier Prozent zu. Dies war das erste Quartal, in dem Netflix keine Angaben zur Entwicklung der Kundenzahl machte, sondern den Fokus auf finanzielle Kennzahlen legte. Im vergangenen Jahr schloss Netflix mit 301,6 Millionen Kundenhaushalten ab. Besonders hervorzuheben ist, dass im Schlussquartal, in dem der Dienst erstmals NFL-Spiele live übertrug, fast 19 Millionen neue Kunden gewonnen wurden. In Märkten, in denen ein günstigeres Abo mit Werbung angeboten wird, entschieden sich 55 Prozent der Neukunden für dieses Modell, das innerhalb von drei Monaten um 30 Prozent wuchs. Diese Strategie könnte Netflix helfen, Kunden zu halten, die weniger für Streaming ausgeben möchten, birgt jedoch auch Risiken, da sie das Unternehmen stärker vom Werbegeschäft abhängig macht, das in wirtschaftlich schwierigen Zeiten leiden könnte.

Ein weiterer Aspekt, der die aktuellen Entwicklungen bei Netflix prägt, ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Produktion. Netflix nutzt KI-Technologien, um Kosten zu senken, insbesondere bei Spezialeffekten. Co-CEO Ted Sarandos verwies auf den Einsatz von KI, um Schauspieler jünger erscheinen zu lassen, was in der Vergangenheit hohe Kosten verursachte. Diese Technologie könnte die Produktionskosten erheblich senken, was für die Zukunft von Blockbustern entscheidend sein könnte. Allerdings gibt es Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von KI auf die Filmkunst und die Arbeitsplätze in der Branche, was auch zu den jüngsten Streiks in Hollywood beitrug.

Insgesamt zeigt Netflix eine starke finanzielle Performance, während gleichzeitig strategische Herausforderungen und technologische Veränderungen im Raum stehen, die die Zukunft des Unternehmens beeinflussen könnten.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 973,0EUR auf Nasdaq (18. April 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.