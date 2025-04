Google als illegaler Monopolist: Gerichtsurteil erschüttert Werbemarkt!

Google wurde in einem aktuellen Gerichtsverfahren im US-Bundesstaat Virginia als illegaler Monopolist eingestuft. Dies ist bereits der zweite Prozess innerhalb eines Jahres, in dem der Technologiekonzern mit Vorwürfen des unfairen Wettbewerbs konfrontiert ist. Im Fokus des Verfahrens standen die Technologien von Google zur Platzierung von Online-Werbeanzeigen, insbesondere die Plattformen Ad Server und Ad Exchange. Richterin Leonie Brinkema stellte fest, dass Google durch wettbewerbswidriges Verhalten eine dominante Marktstellung erlangt habe, indem das Unternehmen Produkte gebündelt habe, um den Wechsel zu anderen Anbietern zu erschweren.

Die Entscheidung führte zu einem Rückgang der Aktien des Mutterkonzerns Alphabet um 1,7 Prozent im US-Handel. Die US-Regierung, die die Klage im Jahr 2023 eingereicht hatte, konnte sich in Bezug auf zwei von drei angeklagten Werbemärkten durchsetzen. Die genauen Konsequenzen des Urteils werden jedoch erst in einem weiteren Verfahren behandelt. Google plant, gegen das Urteil in Berufung zu gehen und argumentiert, dass Anzeigenkunden zahlreiche Alternativen hätten und sich für Google entscheiden, weil die angebotenen Werkzeuge zur Werbung einfach, kostengünstig und effizient seien.