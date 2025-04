SYNBIOTIC SE: Strategische Partnerschaft mit IRIS Capital für Wachstum!

Zusätzlich wird SYNBIOTIC am 28. April 2025 auf dem Talman Event „Shape the Future of Cannabis Investment“ in Berlin teilnehmen, wo das Unternehmen seine strategische Partnerschaft mit GOC NEXUS präsentieren wird. GOC NEXUS ist ein führender Anbieter für die mikrobiologische Dekontamination von Cannabis-Rohstoffen. Diese Partnerschaft, die seit Dezember 2024 besteht, zielt darauf ab, die hohen Hygiene- und Qualitätsstandards in der Medizinalcannabis-Produktion zu gewährleisten.

Im Anschluss an das Talman Event wird SYNBIOTIC auf der International Cannabis Business Conference (ICBC) in Berlin am 29. und 30. April 2025 ausstellen. Diese Veranstaltung gilt als das größte B2B-Event für die Cannabisbranche in Europa und bietet eine Plattform für den Austausch zwischen politischen und wirtschaftlichen Führungskräften.

Darüber hinaus vermeldet die Tochtergesellschaft WEECO Pharma, ein internationaler Importeur und Großhändler für Medizinalcannabis, dass sie erneut ein selbstgesetztes Umsatzziel übertroffen hat. Dies führt dazu, dass die Umsatzprognosen für die kommenden Jahre nach oben angepasst werden.

Insgesamt zeigt die Partnerschaft mit IRIS Capital und die positiven Geschäftsentwicklungen von WEECO Pharma, dass SYNBIOTIC auf einem vielversprechenden Wachstumskurs ist und sich in der aufstrebenden Cannabisindustrie weiter etablieren möchte.

Die SynBiotic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,76 % und einem Kurs von 3,31EUR auf Tradegate (17. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.