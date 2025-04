EZB-Zinssenkung: Kurse deutscher Anleihen steigen – Was Anleger wissen müssen!

Am Donnerstag fielen die Kurse deutscher Bundesanleihen vor den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Euro-Bund-Future sank um 0,17 Prozent auf 131,01 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,52 Prozent anstieg. Die Märkte waren zudem von den anhaltenden Zollkonflikten zwischen den USA und anderen Ländern beeinflusst. Verhandlungen zwischen Japan und den USA sorgten für etwas Optimismus, während die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell am Mittwochabend die Stimmung trübten. Powell warnte vor einer höheren Inflation und einem langsamer wachsenden Wirtschaftswachstum, was die Märkte zusätzlich verunsicherte.

Die Finanzmärkte warteten gespannt auf die EZB, die voraussichtlich ihre Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte senken würde. Die Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde wurde als entscheidend angesehen, insbesondere in Bezug auf die zukünftige geldpolitische Ausrichtung der EZB angesichts der Risiken, die von der US-Zollpolitik ausgehen. Volkswirte der Dekabank wiesen darauf hin, dass die Diskussion unter Marktteilnehmern über schnellere Zinssenkungen in den kommenden Monaten an Bedeutung gewinnen könnte.