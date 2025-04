PVA TePla AG: Stimmrechtsanteil steigt auf 5,11 % – Was bedeutet das?

Am 17. April 2025 veröffentlichte die PVA TePla AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die relevante Informationen über den Erwerb und die Veräußertung eigener Aktien enthält. Die Mitteilung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die rechtlichen Meldepflichten und Unternehmensnachrichten zuständig ist.

In der Mitteilung wird zunächst die PVA TePla AG als Emittent genannt, mit Sitz in Wettenberg, Deutschland. Am 16. April 2025 überschritt der Aktienanteil der Gesellschaft die Schwelle von 5 % und beträgt nun 5,11 % der insgesamt 21.749.988 Stimmrechte, was 1.112.740 Stimmrechten entspricht. Im Vergleich zur letzten Veröffentlichung, in der ein Anteil von 3 % vermerkt war, zeigt dies eine signifikante Erhöhung des Stimmrechtsanteils.