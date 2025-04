Revolutionäre Krebsforschung: Onco-Innovations kooperiert mit Dalton Pharma!

Onco-Innovations Ltd. hat am 8. April 2025 eine Kooperation mit Dalton Pharma Services zur Isotopensynthese seiner patentierten PNKP-Technologie bekannt gegeben. Diese Technologie, die auf einem Nanopartikel-basierten PNKP-Inhibitor der zweiten Generation basiert, hat in früheren Studien die Überlebensrate von Mäusen mit kolorektalem Karzinom signifikant erhöht. In einer Studie der University of Alberta wurde gezeigt, dass die intravenöse Verabreichung des nanopartikelverkapselten Wirkstoffs A83B4C63 das mediane Überleben von PTEN-defizienten Mäusen von 23 auf 60 Tage verlängerte.

Die Zusammenarbeit mit Dalton ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung der PNKP-Technologie hin zu IND-fähigen Tiermodellstudien. Der markierte Wirkstoff wird in bevorstehenden ADME-Studien (Absorption, Distribution, Metabolismus und Exkretion) eingesetzt, um die Wirksamkeit und Sicherheit der Therapie weiter zu evaluieren. Thomas O’Shaughnessy, CEO von Onco-Innovations, äußerte sich optimistisch über die Technologie, die nicht nur die Toxizität reduziert, sondern auch gezielt Krebszellen angreift und deren Nachwachsen verhindert.