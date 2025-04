CompuGroup Medical: CVC erwirbt Minderheitsanteil – Was bedeutet das für Anleger? Am 17. April 2025 gab die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA bekannt, dass die finale regulatorische Freigabe für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot durch die Caesar BidCo GmbH, eine von CVC Capital Partners verwaltete Holdinggesellschaft, …