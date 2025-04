Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb und die Veräußertung von Aktien mit Stimmrechten sowie auf Änderungen in der Gesamtzahl der Stimmrechte. Der Mitteilungspflichtige ist die Teslin Capital Management B.V., eine juristische Person mit Sitz in Maarsbergen, Niederlande. Die Mitteilung weist darauf hin, dass die Gerlin Participaties Coöperatief U.A. als Aktionär mit einem Stimmrechtsanteil von 3 % oder mehr aufgeführt ist.

Am 17. April 2025 veröffentlichte die Elmos Semiconductor SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, das seinen Sitz in Leverkusen, Deutschland, hat. Der Legal Entity Identifier (LEI) des Unternehmens lautet 529900UMKKDCAP4P4H63.

Am 11. April 2025 kam es zu einer Schwellenberührung, die die Gesamtstimmrechtsanteile des Unternehmens betrifft. Der aktuelle Anteil an Stimmrechten beträgt 4,98 %, was einen leichten Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung von 5,01 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG liegt bei 17.700.000.

Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass die ISIN DE0005677108 mit 881.057 Stimmrechten direkt zugerechnet wird, was 4,98 % der Gesamtstimmrechte entspricht. Es wurden keine weiteren Instrumente oder Stimmrechte in Form von Optionen oder ähnlichem angegeben, was darauf hindeutet, dass der Mitteilungspflichtige keine zusätzlichen Stimmrechte hält.

Zusätzlich wird in der Mitteilung klargestellt, dass der Mitteilungspflichtige weder beherrscht wird noch andere Unternehmen kontrolliert, die Stimmrechte an der Elmos Semiconductor SE halten. Dies ist wichtig für die Transparenz und das Verständnis der Eigentümerstruktur des Unternehmens.

Die Veröffentlichung dieser Stimmrechtsmitteilung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten und dient der Information der Öffentlichkeit sowie der Investoren über relevante Veränderungen in der Unternehmensstruktur. Die Elmos Semiconductor SE ist in der Halbleiterbranche tätig und bietet Lösungen für verschiedene Anwendungen, was sie zu einem wichtigen Akteur in diesem Sektor macht. Weitere Informationen sind auf der Unternehmenswebsite unter www.elmos.com verfügbar.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 54,00EUR auf Tradegate (17. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.