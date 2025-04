Bilfinger SE: Morgan Stanley und J.P. Morgan überschreiten 3%-Schwelle!

Morgan Stanley, mit Sitz in Wilmington, Delaware, hat am 10. April 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Der aktuelle Anteil der Stimmrechte beträgt nun 3,00 % und der Anteil an Instrumenten liegt bei 1,96 %, was zu einem Gesamtanteil von 4,96 % führt. Im Vergleich zur letzten Mitteilung ist dies ein Anstieg von 0,54 %.

Am 17. April 2025 veröffentlichte die Bilfinger SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch die Aktivitäten von Morgan Stanley und J.P. Morgan Investment Management Inc. hervorgerufen wurden.

Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass Morgan Stanley direkt 0 % der Stimmrechte hält, jedoch 1.128.953 Stimmrechte zugerechnet bekommt, was 3 % entspricht. Zudem hat das Unternehmen einen Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierdarlehen, der 35.748 Stimmrechte (0,1 %) umfasst, sowie einen Equity Swap, der 701.952 Stimmrechte (1,87 %) umfasst.

Parallel dazu hat J.P. Morgan Investment Management Inc. am 11. April 2025 ebenfalls die Schwelle von 3 % überschritten. Der aktuelle Anteil an Stimmrechten beträgt 4,52 %, während der Anteil an Instrumenten bei 0,58 % liegt, was zu einem Gesamtanteil von 5,09 % führt. Diese Zahlen zeigen einen leichten Rückgang im Vergleich zur vorherigen Mitteilung, die einen Gesamtanteil von 5,10 % auswies.

Die Stimmrechtsbestände von J.P. Morgan umfassen 1.698.150 Stimmrechte, die ihm zugerechnet werden, was 4,52 % entspricht. Zusätzlich hält J.P. Morgan 208.444 Stimmrechte (0,55 %) aus einem Rückübertragungsanspruch und 9.227 Stimmrechte (0,02 %) aus einem Equity Swap.

Beide Mitteilungen unterstreichen die dynamische Entwicklung der Stimmrechtsverhältnisse bei Bilfinger SE und die zunehmende Bedeutung institutioneller Investoren in der Unternehmensstruktur. Die Veröffentlichung dieser Informationen ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit im Aktienhandel gewährleisten sollen. Die Bilfinger SE hat ihren Sitz in Mannheim, Deutschland, und ist in der Branche der Ingenieurdienstleistungen tätig.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 69,60EUR auf Tradegate (17. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.