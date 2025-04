Cicor übernimmt Éolane: Strategischer Schritt für paneuropäisches Wachstum!

Éolane ist ein führender Anbieter von EMS in Frankreich und hat sich in strategischen Bereichen wie Bahn- und Nukleartechnik etabliert. Cicor hat seit November 2024 eng mit der Geschäftsführung von Éolane sowie mit Kunden und der französischen Regierung zusammengearbeitet, um die Akquisition optimal zu strukturieren und die zukünftige Rentabilität zu sichern. Der Abschluss der Übertragung der Geschäftsaktivitäten ist für den 22. April 2025 geplant, gefolgt von einer sofortigen Integration, die auch die Umfirmierung der Standorte umfasst.

Cicor Technologies Ltd. hat am 18. April 2025 bekannt gegeben, dass ihr Angebot zur Übernahme wesentlicher Geschäftsaktivitäten der französischen Éolane-Gruppe vom Handelsgericht Paris angenommen wurde. Diese strategische Akquisition markiert einen bedeutenden Schritt in der paneuropäischen Wachstumsstrategie von Cicor und stärkt die Marktposition des Unternehmens im Bereich der Electronic Manufacturing Services (EMS), insbesondere in den Sektoren Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung.

Im Rahmen der Übernahme wird Cicor fünf Produktionsstandorte in Frankreich sowie zwei Werke in Marokko in sein bestehendes EMS-Geschäft integrieren. Diese Transaktion bringt etwa 890 neue Mitarbeiter und einen zusätzlichen Umsatz von 125 Millionen CHF in die Cicor-Gruppe und eröffnet bedeutende Synergiepotenziale. Cicor plant, die Integration so zu gestalten, dass die gemeinsamen Werte und Stärken respektiert und weiter ausgebaut werden. Ziel ist es, die derzeit niedrige bis mittlere einstellige EBITDA-Marge von Éolane auf das Niveau der Cicor-Gruppe zu heben.

Die Akquisition wird auch die Nearshoring-Kapazitäten von Cicor für europäische Kunden stärken, insbesondere durch die beiden marokkanischen Standorte, die wettbewerbsfähige Kosten und eine hervorragende logistische Anbindung bieten. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, das Wachstum in Frankreich zu fördern und die Marktchancen optimal zu nutzen.

Zusätzlich zu dieser Übernahme hat Cicor bereits im April 2025 die Übernahme von MADES in Spanien und die Mercury-Produktionsstätte in der Schweiz angekündigt. Diese Schritte festigen Cicors Position als einer der führenden paneuropäischen EMS-Anbieter und bringen das Unternehmen seinem Ziel näher, bis 2028 einen Umsatz von über 1 Milliarde CHF zu erzielen und in allen wichtigen europäischen Märkten präsent zu sein.

Die Cicor Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,41 % und einem Kurs von 99,95EUR auf Lang & Schwarz (17. April 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.