Pernod Ricard: Enttäuschende Zahlen und Herausforderungen in wichtigen Märkten

Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Pernod Ricard nach der Veröffentlichung der aktuellen Geschäftszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst James Edwardes Jones äußerte sich kritisch über das vergangene Quartal des Spirituosenherstellers, das von schwachen Geschäften in China und Europa stark belastet wurde. Der Umsatz fiel um drei Prozent auf 2,28 Milliarden Euro, was die Erwartungen der Analysten, die nur mit einem Rückgang von einem Prozent gerechnet hatten, deutlich verfehlte.

Die schwache Umsatzentwicklung in Europa, insbesondere in Deutschland, wo der Umsatz um sieben Prozent zurückging, trug maßgeblich zu den enttäuschenden Ergebnissen bei. In Asien, dem größten Markt für Pernod Ricard, sank der Erlös um sechs Prozent, was auf politische Auflagen in China zurückzuführen ist. Diese beinhalten unter anderem Einschränkungen bei zollfreien Einkäufen an Flughäfen, die Teil einer Anti-Korruptionsmaßnahme sind. Zudem belasten Zölle auf europäischen Weinbrand die Geschäftsentwicklung in der Region. Positiv hervorzuheben sind jedoch die Umsatzsteigerungen in Amerika, die dem Konzern etwas Luft verschafften.