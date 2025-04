Alexanderwerk AG: Umsatzprognose 2024 zeigt besorgniserregenden Rückgang!

Für den Einzelabschluss der Alexanderwerk AG wird ein Jahresüberschuss nach Steuern von 4 Millionen bis 4,2 Millionen Euro prognostiziert, was ebenfalls einen Rückgang im Vergleich zu 6,69 Millionen Euro im Jahr 2023 darstellt. Der Auftragsbestand zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2024 beträgt 17,891 Millionen Euro.

Die Alexanderwerk AG hat am 17. April 2025 eine vorläufige Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Der Vorstand des Unternehmens, das seinen Sitz in Remscheid hat, erwartet für den Konzernumsatz einen Wert zwischen 35 Millionen und 36 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr (35,58 Millionen Euro) eine leichte Veränderung darstellt. Das Betriebsergebnis (EBIT) wird voraussichtlich zwischen 7 Millionen und 7,3 Millionen Euro liegen, was einen signifikanten Rückgang im Vergleich zu 12,16 Millionen Euro im Jahr 2023 bedeutet. Der Konzernjahresüberschuss wird für 2024 auf etwa 4,65 Millionen bis 4,75 Millionen Euro geschätzt, während er im Vorjahr noch bei 8,04 Millionen Euro lag.

Es ist wichtig zu betonen, dass die genannten Finanzkennzahlen vorläufig und ungeprüft sind. Der Vorstand weist darauf hin, dass diese Zahlen von dem noch abzuschließenden Jahresabschluss abweichen können, da sie bisher nicht von einem Abschlussprüfer geprüft oder testiert wurden. Die endgültigen Finanzkennzahlen sollen bis Ende April 2025 veröffentlicht werden.

Zusätzlich gab die Alexanderwerk AG bekannt, dass die Jahresfinanzberichte sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache am 30. April 2025 veröffentlicht werden. Diese Berichte werden auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung stehen.

Die Alexanderwerk AG ist im regulierten Markt in Berlin und Düsseldorf sowie im Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart und an der Tradegate Exchange gelistet. Die ISIN des Unternehmens lautet DE000A37FTW0.

Insgesamt zeigt die Prognose für 2024 eine herausfordernde Entwicklung für die Alexanderwerk AG, insbesondere im Hinblick auf das EBIT und den Jahresüberschuss, was auf mögliche Schwierigkeiten im operativen Geschäft hinweisen könnte. Die Marktreaktionen auf diese Ankündigungen werden mit Spannung erwartet, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Veröffentlichungen der endgültigen Finanzberichte.

Die Alexanderwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,11 % und einem Kurs von 13,60EUR auf Tradegate (17. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.