Mustang Energy entdeckt vielversprechende Uranvorkommen in Saskatchewan!

Mustang Energy Corp. hat die Ergebnisse einer luftgestützten Mobile MagnetoTellurics (MobileMT)-Untersuchung auf ihrem Projekt Yellowstone im westlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan veröffentlicht. Diese Untersuchung, die von Expert Geophysics durchgeführt wurde, umfasste 373 Linienkilometer und zielte auf Bereiche ab, die zuvor nicht mit tief eindringenden elektromagnetischen Methoden untersucht worden waren. Das MobileMT-System ist in der Lage, Strukturen in Tiefen von über 1.000 Metern zu erkunden und liefert hochauflösende Daten, die für die Uranmineralisierung von Bedeutung sind.

Die Analyse der gesammelten Daten hat mehrere vielversprechende Explorationsziele identifiziert, die durch starke Leitfähigkeitsanomalien gekennzeichnet sind. Diese Anomalien korrelieren mit strukturellen Merkmalen und deuten auf das Potenzial für Uranvorkommen in hydrothermalen oder strukturellen Zonen hin, die mit Diskordanzlagerstätten in Verbindung stehen könnten. Interessanterweise scheinen diese Zonen unabhängig von den ringförmigen Strukturen des Carswell-Einschlagskraters zu sein, was auf einen Ursprung im Grundgebirge hindeutet.